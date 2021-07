SM Caen - Alexandre Mendy : "Les critiques font partie du boulot, surtout quand on est attaquant"

Alexandre Mendy attaque sa deuxième saison sous les couleurs du SM Caen après une pause estivale bienvenue et une première saison au bord de l'abîme d'une relégation. L'attaquant caennais est revenu requinqué et marié. Une cérémonie qu'il avait dû repousser l'an dernier en raison de la pandémie. Le jeune époux a pu se "reposer la tête" pendant l'intersaison.

"On a pris du repos après cette saison compliquée pour tout le monde, autant pour les joueurs que pour les supporters et les personnes qui travaillent au club. Je me suis personnellement ressourcé en famille. Cela a été la saison la plus compliquée que j'ai connu. J'avais déjà joué le maintien avec Guingamp mais j'étais arrivé en cours d'année. C'était plutôt compliqué."

Cette saison, Alexandre Mendy va enfin connaître de la stabilité. Tout d'abord, il est engagé avec le SM Caen jusqu'en 2024. Et pour la première fois depuis 2016 et sa blessure au genou, il peut suivre la préparation estivale de son club.

"Aujourd'hui je peux faire une préparation de la première à la dernière journée avec le groupe, apprécie l'international bissaoguinéen. Chaque fois que je partais dans des clubs, j'arrivais en septembre. La saison passée, je suis arrivé au match de Niort (en octobre lors de la 7e journée). Je n'avais pas forcément fait de préparation."

Sans réelle préparation, Alexandre Mendy a cependant cumulé du temps de jeu et bénéficié de la confiance et de la persévérance de son coach en alignant trente matchs de Ligue 2.

"Avec ma blessure, depuis 2016, je n'avais pas pu enchaîner. J'ai été blessé onze mois. Et quand je revenais, je ne pouvais m'entraîner que deux ou trois fois par semaine parce que j'avais encore mal au genou. L'année dernière a été l'année de transition. L'année où j'ai pu renchaîner les matchs et les entraînements. Mon genou m'a laissé tranquille. Je n'ai pas eu de douleurs, je n'ai pas été arrêté. c'est un bien pour moi."

S'il n'avait jamais joué autant de matchs de championnat sur une saison dans sa carrière (30), Alexandre Mendy n'a pas en revanche pu répondre aux attentes de son club il est vrai confronté à une saison cauchemardesque. L'attaquant caennais n'aura inscrit que quatre buts pour une passe décisive.

Je pense avoir fait de bons matchs sur les premières rencontres mais je ne marquais pas de buts. Et en décembre, j'ai fait l'erreur de me concentrer plus à marquer des buts qu'à jouer mon football, livre avec franchise le joueur de 27 ans. C'est peut-être ça qui m'a pénalisé. J'ai marqué des buts en deuxième partie de saison mais j'ai été moins influent dans le jeu : savoir garder les ballons, pas forcément marquer mais être décisif, être à l'avant-dernière passe, faire mon travail défensif et tout donner sur le terrain."

Dans l'une des attaques les moins performantes de Ligue 2 (Seul Châteauroux a moins scoré que les caennais), Alexandre Mendy a cristallisé les critiques avec la persistance de Pascal Dupraz à l'aligner quand des supporters exigeaient son remplacement.

"Je ne regarde pas les réseaux sociaux, je ne suis pas dessus. Après j'ai été attaqué personnellement mais je comprends. C'était compliqué pour tout le monde avec la peur de descendre en national. Tout le monde l'avait, moi le premier. Je suis arrivé dans ce projet. On attendait à ce que je marque énormément de buts. Cela ne s'est pas fait l'année dernière. J'espère que ça se fera cette année."

Alexandre Mendy (ici face à Valenciennes) a joué trente matchs avec le SM Caen l'an passé © Maxppp - Stéphane Geufroi

La persistance d'une supportrice à l’interpeller en marge des entraînements et une discussion houleuse après un match à d'Ornano avec les supporters sont également du passé.

"Cela fait partie du boulot. Ce n'était pas une altercation, relativise Alexandre Mendy. C'était plutôt une incompréhension. On a discuté avec la personne en fin de saison et tout s'est bien passé. Il n'y avait rien de méchant et je les comprends totalement avec la pression... C'est leur club. Et le fait de voir son équipe souffrir et être menacé d'une relégation, c'est compréhensible.

Les critiques font partie du boulot, poursuit Alexandre Mendy, surtout quand on est attaquant. Mbappé, Giroud, Benzéma... tout le monde est critiqué. Même Ronaldo. Cela fait partie du boulot. On ne peut pas arrêter ça. Il y a des gens qui nous aiment et d'autres qui ne nous aiment pas et je ne prête pas attention à ça."

Les critiques, il les comprends mais rappelle à ceux qui lui ont reproché de ne pas mouiller le maillot qu'il n'a pas hésité à privilégier son club au détriment de la sélection de Guinée-Bissau, à un moment clé des qualifications pour la CAN 2021.

"Plusieurs fois j'aurais pu aller en sélection mais j'ai refusé parce qu'on était dans une situation compliquée. J'ai refusé deux sélections et cela peut mettre en péril ma convocation pour la CAN programmée en janvier. Mais j'ai fais le choix de rester à Caen pour aider mon équipe à se maintenir. Et on s'est maintenu. Lors du match contre Pau (1-1) où j'ai marqué, je devais être en sélection et suivre dans la foulée une quarantaine. J'ai fais le choix de rester et je suis bien content de l'avoir fait."

L'esprit totalement lavé des scories de la saison passée, Alexandre Mendy veut confirmer son potentiel et sa capacité à bouger et faire les défenses sans pour autant fanfaronner. Le jeune homme n'aspire qu'à la discrétion.

"C'est le terrain qui va parler. Cela ne sert à rien de s'avancer ou de dire je vais marquer tant ou tant de buts. Le plus important, c'est que l'équipe gagne et que je sois performant.

Je me fixais des objectifs buts les saisons précédentes mais cette année je me suis dit que je n'allais pas m'en fixer. On va bien travailler à l'entraînement. Je me suis bien reposé la tête et on verra comment la saison va se dérouler."

Alexandre Mendy n'aura pas été gâté pour sa première année en Normandie : une saison collective galère, un pénalty qui aurait pu lancer sa saison manqué au Paris FC ou des frappes sur le poteau (A Pau ou encore face à Troyes) qui n'ont pas nourri sa confiance.

"Je vais dire que c'est à l'image de ma carrière : souvent en manque de réussite, peut-être de la maladresse. Il faut oublier ça et passer à autre chose. Quand je dis que c'est à l'image de ma carrière, quand j'étais à Brest, j'ai été le joueur qui a touché le plus les montants. J'ai mis sept poteaux.

Cela fait partie aussi de la réussite mais il faut se concentrer pour que les poteaux cette année au lieu d'être sortants soient rentrant.

Il faut aller chercher cette réussite, cette chance. Cela fait partie du boulot. Il y'en a qui ont plus de chance que d'autres. Moi, je dois me battre à chaque fois pour mettre les buts. Cela a toujours été comme ça et ça ne va pas changer."