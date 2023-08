SM Caen - Alexandre Mendy : "Montrer à mon fils que je peux faire partie des meilleurs buteurs d'un club"

Il n'a pas eu de cartons à faire en vue d'un déménagement ou de revoir le mode de garde ou les inscriptions scolaires de ses enfants à l'intersaison. Alexandre Mendy en fin de contrat en 2024 a fait le choix de prolonger l'aventure de deux saisons supplémentaires en Rouge et Bleu. "Je reste en Normandie, c'est ma femme qui va être contente de ne pas faire les cartons. Il n'y a pas que l'aspect sportif qui comptait, explique le buteur de 29 ans*, c'était l'aspect familial avant tout et la stabilité avant l'aspect financier. J'avais eu quelques touches dans le Golfe , quelques propositions aussi en Ligue 1 et en Ligue 2 et quelques prises de contacts à l'étranger. Il y a eu Saint Etienne mais je ne me voyais pas quitter Caen pour Saint Etienne."*

L'aspect familial et la stabilité ont primé

Alexandre Mendy va donc entamer ce samedi à Troyes sa quatrième saison à Caen, il en connaîtra six en Rouge et Bleu s'il va au bout de son nouveau contrat. "C'est très important, explique l'international bissaoguinéen. J'ai réussi à m'installer. C'est que tout se passe bien pour moi côté sportif et familial."

Avec 42 buts en 103 matchs au SM Caen, Alexandre Mendy se trouve en position de pouvoir marquer l'Histoire du club de foot normand et de rejoindre les plus grands buteurs du Stade Malherbe Caen. IL n'est qu'à quelques longueurs du podium des buteurs historiques.

Encore quatre buts pour égaler Gravelaine et Duhamel

"Je l'espère, c'est pour cela que j'ai prolongé. Si j'arrive à marquer l'Histoire du club, ce serait incroyable, que ce soit par ma fidélité, une montée ou les chiffres. On m'a dit que j'était à quatre buts de Mathieu Duhamel et de Xavier Gravelaine. J'espère que je vais réussir à les dépasser et après aller chercher Cyrille Watier (Le meilleur buteur de l'Histoire du SMC avec 66 réalisations). C'est important. Ce sont des trucs qui sont écrits et qui ne disparaîtront pas. Ce serait mon petit héritage pour montrer à mon fils que je peux faire partie des meilleurs buteurs d'un club."

Ce samedi, Alexandre Mendy va attaquer sa dixième saison chez les professionnels avec le même plaisir. "J'appréhende même mieux les débuts de saison parce que ces deux dernières saisons ont été plutôt réussie pour moi (35 buts en 69 matchs de championnats).? Je suis dans une dynamique où je suis heureux de débuter les saisons à chaque fois. Cela ne donne pas plus de certitude, prévient le buteur caennais. A chaque fois il faut repartir à zéro. Le football est un éternel recommencement. Déjà après un match, il faut repartir immédiatement au boulot (rire) alors après une saison, elle peut être vite oubliée. Il faut préparer la suivante à chaque fois. Cela remet les compteurs à zéro. C'est bien. On l'a fait. On a réussi à faire deux bonnes saisons. Maintenant, il faut mettre tous les atouts de mon côté pour essayer de faire aussi bien."

Son rôle : faire remonter le bloc dos au but et être décisif

L'intersaison a été marquée par l'arrivée d'un nouveau coach (Jean-Marc Furlan) après le départ de Stéphane Moulin. "Cela se passe plutôt bien pour le groupe et pour moi. On est content que cela reparte bien. On essaye de garder les bonnes choses que l'on a fait les deux saisons précédentes avec le coach Moulin parce qu'il y a des trucs très positifs. Les demandes ne changent pas pour moi. C'est juste d'aider l'équipe au maximum dans mon registre, c'est à dire marquer des buts, essayer de faire remonter le bloc dos au but et d'être décisif le plus possible. On a gagné en qualité avec l'arrivée de Mathi (Mathias Autret), un joueur qui sait donner des ballons et Bilal qui monte en puissance sur cette prépa."

Sur cette nouvelle saison, Alexandre Mendy se garde bien de tout pronostic concernant son équipe et sa capacité à jouer les premiers rôles. "Je vais répondre comme la saison dernière, ce n'est pas à moi de juger ça. Il y a des équipes qu'on n'a pas encore vu. On doit jauger tout le monde et on fera un bilan en temps et en heure. Cette Ligue se renforce de jour en jour. Pour moi, ce n'est pas une Ligue 2 mais une Ligue 1 bis avec toutes les équipes qui sont encore là cette année. Cela va être un championnat disputé."

Une première à Troyes ?

Ce premier rendez-vous se jouera face au Paris FC mais à Troyes dans un stade qui sera loin d'être plein. "Ce sera une ambiance particulière. Après, on aura la chance d'entendre beaucoup plus les Caennais que les autres supporters. Ce sera un plus pour nous. On sait la ferveur qu'il y a ici et on essaye de leur rendre sur le terrain. Jouer dans un stade vide n'est pas moins intéressant parce que cela reste notre travail mais c'est compliqué. On l'a vu avec la période du Covid. Honnêtement, pour ma part c'était vraiment compliqué. "

Il s'agira aussi pour Alexandre Mendy, comme chaque attaquant, d'ouvrir rapidement son compteur but. "J'ai déjà marqué en prépa, je connais le chemin des filets donc à moi de me mettre dans les meilleurs conditions pour marque ce but." Avant d'ajouter malicieusement : "Je n'ai pas encore marqué à Troyes mais j'espère que cela va se faire très rapidement."