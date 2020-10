SM Caen : Il faut que les joueurs soient sereins"

Après avoir été tenu en échec par Chambly (0-0) et à Valenciennes (0-1), le SM Caen reçoit Amiens lors de la 6e journée de Ligue 2 avec la volonté de trouver de l’efficacité offensive après deux matchs sans avoir marqué.

Contourner les blocs bas

"Dans quelques temps on saura contourner les blocs compacts, bas, relève Pascal Dupraz. Vous me direz qu'on devrait déjà le maîtriser mais c'est aussi considérer malgré tout qu'à domicile les joueurs sont encore bloqués. Dès que cela démarre mal, ils ne sont pas encore sereins. Il faut qu'ils le soient. Il y a tout pour qu'ils soient sereins.

Les supporters sont avec eux. Tout le monde pousse avec eux. Mardi et mercredi, on a fait des vidéos. Je leur ai montré tout ce qu'ils faisaient de bien individuellement par petits groupes. Je leur ai dit qu'il y a 95% des choses que vous faîtes très bien. Vous avez un comportement admirable. Un vrai comportement de professionnel. Depuis un an qu'on est là, il n'y a rien à redire dans l'investissement. Il faut juste que l'on confirme d'avantage."

L'arrivée d'Alexandre Mendy

"Ce qui nous plaît à tous, c'est que les joueurs ont vraiment envie de venir. Le Stade Malherbe Caen est apparemment redevenu attractif. Je ne sais pas s'il avait perdu son attractivité d'ailleurs mais les joueurs ont envie de venir.

Il apportera d'avantage de puissance. C'est un garçon qui monopolise l'axe défensif de l'équipe adverse. Quand vous avez Yacine (Bammou) à côté et Benjamin (Jeannot) dans un autre registre et Nicholas (Gioacchini) qui a beaucoup de vitesse d'exécution, cela fait plusieurs joueurs avec des profils différents."

Le système de jeu et le passage en 4-4-2

"Rien ne m'interdit de le faire. On va laisser passer le dernier entraînement et puis il faut laisser un peu de surprise. Vous imaginez bien que j'ai un collègue qui va débuter sur le banc à la place de son numéro Un qui vient de se faire remercier. Je ne vais quand même pas tout lui servir mais c'est une possibilité."

L'infirmerie caennaise est vide

Outre le retour de suspension de Yacine Bammou, le SM Caen n'a plus de joueurs blessés. "Alexis Beka Beka et Aliou Traoré vont jouer avec la réserve. Caleb Zady-Séry va venir avec nous.

"J'ai gardé 19 joueurs. Anthony Gonçalves est touché par un deuil familiale. On va attendre ce soir (jeudi) qu'il nous rappelle pour voir s'il est avec nous. Je ne suis pas certain qu'Alexandre Mendy soit qualifié et il ne s'est pas trop entraîné cette semaine."

Yoann Court (accident domestique) devrait tenir sa place. "Benjamin Jeannot a quelques douleurs résiduelles mais il a une bonne forme."

SM Caen- Amiens SC à suivre en direct sur France Bleu