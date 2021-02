Amiens - SM Caen (0-0) - Pascal Dupraz : "J'aime l'abnégation de notre équipe"

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen : On va rester très bref. Je pense qu'on avait les moyens de faire mieux. On a montrer une solidité. On n'a pas beaucoup été mis en danger. Un peu plus dès lors qu'on s'est retrouvé à dix et sans nos deux défenseurs centraux l'un après l'autre (Oniangué et Rivierez) . L'un restant sur la pelouse (Jonathan Rivierez) alors qu'il n'avait rien à y faire mais comme j'avais effectué tous les changements, on était obligé de le laisser là.

Mieux dans la construction du jeu, passer sur les côtés là où ils étaient friables

Manque de technicité pour certains joueurs qui nous empêchent d'aller plus loin dans les séquences de jeu, un manque de pertinence dans les trente derniers mètres. Quelques actions où le plus dur reste à faire : cadrer les frappes de la tête et puis peut-être qu'il y avait pénalty aussi sur une main d'Alexis Blin. C'est facile parce que j'ai revu les images à la mi-temps. Je pensais sur le moment qu'il y avait pénalty. Mon impression a été confirmé par les images. Mais l'arbitre n'a pas les images et doit juger spontanément.

J'aime l'abnégation de notre équipe. Je vois que cette équipe a envie de sortir de cette situation où on ne gagne plus beaucoup. Et je trouve que l'attitude des anciens a été exmplaire sur ce match, comme toujours. Et puis les jeunes du Stade Malherbe tirent l'équipe vers le haut.

Oswald Tanchot, entraîneur d'Amiens : Je pense que cela aurait été sévère pour celui qui aurait perdu parce que c'était un match globalement fermé. Les deux gardiens ont su laisser leur équipe sans prendre de but. D'abord le nôtre puis en fin de match celui de Caen. C'était un match âpre, tactique et aussi le troisième match de la semaine et on a senti qu'au niveau technique il y avait une déterrioration au fur et à mesure du match.

Ce sont deux blocs qui se sont annihilés globalement. Il aurait fallu un peu plus de ma^trise haute dans les trente derniers mètres pour pouvoir l'emporter. On a pris l'ascendant athlétiquement dans la dernière partie de match. Sans doute aussi parce qu'ils avaient un joueur sur le terrain blessé. Mais malgré tout on était en train de prendre l'ascendant.

ch. C'est un match qui est sanctionné par un 0-0 qui n'est pas un mauvais match du points de vue athlétique et tactique mais qui d'un point de vue technique reste un match moyen.

Jessy Deminguet, milieu de terrain du SM Caen : Satisfait? oui et non. Pour ma part, j'ai aimé la qualité de jeu par séquence mais cela ne suffit pas. C'est mieux mais on a encore des choses à peaufiner.

Aujourd'hui, le système à trois défenseurs porte l'équipe. On arrive plus à se couvrir. On est moins mis en danger. Offensivement, c'est là que l'on peut faire mieux pour embêter les équipes que l'on va jouer.