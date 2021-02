Gwendal Collet est analyste vidéo au Stade Malherbe Caen depuis la saison passée. A 24 ans, cet ébroïcien est en charge d'aider le staff caennais en collectant les données vidéos et de performance pendant le match : actions de but, phase de transition....

Gwendal Collet, analyste vidéo du SM Caen : "Apporter une vision plus globale et plus objective"

A 24 ans, Gwendal Collet a pour mission au SM Caen d'accompagner le staff dans la préparation de ses matchs et dans l'amélioration des phases de jeu de ses joueurs en captant les séquences de jeu pendant les rencontres.

Le jeune homme originaire de l'Eure n'est pourtant pas issu d'un milieu où le foot est le principal sujet de discussion. " Mes parents ne suivaient pas du tout le foot. Ce sont peut-être les seules personnes qui n'ont pas regardé la finale de la Coupe du Monde 1998 ni celle de 2018 (rire). A l'école tu t'intéresses un peu au foot et tu joues un peu avec les copains. Je n'ai jamais vraiment joué en club mais je m'y suis toujours intéressé et cela m'a toujours fasciné. Mon cursus scolaire a ensuite approfondi la pratique."

Après une licence Staps, Gwendal Collet s'est dirigé vers un Master "Entraînement et optimisation de la performance sportive" avec un parcours analyse de la performance. Et c'est à la sortie de ce Master qu'il a eu l'opportunité de rejoindre le club de football normand.

Vous le verrez souvent s'installer, ordinateur portable et outils vidéo en main, en haut des tribunes à proximité des espaces presses. A domicile des caméras automatiques suivent les joueurs. A l'extérieur il capte un plan large de la rencontre et un plan dit télé pour permettre des plans plus serrés.

Captation de la rencontre Pau - SM Caen pour le club caennais © Radio France - Olivier Duc

"La collecte de données et donc de vidéo est l'étape obligatoire pour pouvoir ensuite retravailler dessus, explique Gwendal. Je peux en même temps découper des images, prendre quelques séquences qui peuvent être intéressantes à utiliser dès la mi-temps ou qui peuvent être envoyées directement au banc de touche. Je récupère aussi la vidéo du match pour travailler ensuite dessus pendant la semaine."

A coup de raccourcis claviers, Gwendal Collet va donc découper les séquences et emmagasiner les données qu'il pourra ensuite ressortir suivant les axes de travail ou les causeries de Pascal Dupraz.

L'idée est de surprendre les joueurs, de ne pas avoir une routine

"Cela va des séquences basiques où je prends tous les buts, toutes les pertes de balles pour après suivant les demandes du coach et du discours qu'il aura à la mi-temps d’éventuellement ou non proposer quelques images à montrer à l'ensemble de l'équipe ou à certains joueurs en particulier.

Cela peut être des choses à améliorer ou des choses qu'on ne voit pas forcément sur le banc de touche. Cela permet d'avoir une vision plus globale et plus objective."

La durée des séquences vidéos varient de quelques images et quelques minutes à trente voire quarante minutes suivant les besoins (étude de l'adversaire, phases de jeu à retravailler...)

"L'idée est de surprendre les joueurs, de ne pas avoir une routine avec le lundi vidéo sur tel ou tel thème pendant le 20 minutes, etc... C'est de ne pas avoir le même suivi hebdomadaire au niveau de la vidéo. Il ne faut pas les habituer et les laisser dans un confort pour ne pas les endormir."

Retrouvez ici le Normandie Sports consacré à Gwendal Collet