SM Caen - Anthony Gonçalves : "On peut encore avoir les crocs à 33 ans"

Caen, France

Le temps de passer la visite médicale et de parapher un contrat de trois ans et Anthony Gonçalves a enfilé sa nouvelle tenue aux couleurs du SM Caen pour son premier entraînement.

"C'est la rentrée des classes. On apprend à connaître un peu, à découvrir l'environnement. Il y a un changement de région aussi. Il faut que je prenne mes marques. C'est donner à ma carrière un nouveau challenge. J'ai été sollicité. J'ai écouté le discours et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire ici."

Anthony Gonçalves © Radio France - Olivier Duc

Après trois saisons passées à Strasbourg dont deux en Ligue 1, Anthony Gonçalves va donc quitter l'élite pour le Stade Malherbe nouvellement relégué sans appréhension.

"Caen est un club de Ligue 1 mais qui est en Ligue 2. C'est juste la division qui n'est pas en adéquation avec le club donc on va essayer de gommer cette anomalie et de faire la meilleure saison possible. Et on aura ce qu'on mérite à la fin."

Le Milieu de terrain a signé un contrat de trois ans alors qu'il a fêté ses trente-trois ans le 06 mars dernier.

"C'est en France qu'on a du mal à comprendre qu'on peut avoir encore les crocs à 33 ans. J'ai 33 ans mais j'ai la dalle. Le jour où justement je n'aurais plus cette envie d'avoir faim sur un terrain, je pense qu'il sera temps de raccrocher.

Je pense que j'ai fait sur la dernière saison des choses intéressantes. Si je n'avais pas été performant, je ne pense pas que j'aurais joué les derniers mois. Si tu es performant, ce n'est pas une question d'âge."