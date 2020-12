La Playlist Rouge et Bleu : les rituels musicaux d'Anthony Gonçalves

A la mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueurs, les dirigeants et les supporters du club de football normand. Pour le déplacement à Dunkerque, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de d'Anthony Gonçalves

La musique accompagne Anthony Gonçalves dans sa vie quotidienne.

"Je la mets constamment à la maison que ce soit pour me préparer le matin ou même pour bosser sur des choses plus personnelles ou quand je suis avec mes enfants. Il y a toujours de la musique."

Quand aux jours de matchs, le milieu de terrain du SM Caen a son petit rituel.

"Je me passe régulièrement une petite chanson de Booba. Cela s'appelle "Petite Fille". Cela me rappelle mes bébés. Je la mets avant chaque match et je la chante dans le bus. Désolé pour les oreilles de mes collègues (rire). On va dire que cela me met en condition."

La famille a un rôle très important pour Anthony Gonçalves. Il évoque aussi avec un sourire dans la voix les musiques du Portugal qu'il entendait dans la voiture de son père quand il était petit.

Retrouvez ici la Playlist Rouge et Bleu de Anthony Gonçalves