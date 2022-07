Cinq choses à savoir sur Anthony Mandréa, gardien du SM Caen

Anthony Mandréa s'apprête à découvrir à 25 ans le championnat de Ligue 2 avec le SM Caen dans la peau de gardien Numéro 1. Après une première très précoce à Nice en 2013, un titre de meilleur gardien de National à Cholet (2021) et une fin de saison comme titulaire à Angers, Anthony Mandréa est impatient de relever le gant avec son nouveau club.

Gardien de Foot comme son papa

"Je fais du foot depuis l'âge de mes cinq-six ans. C'était le moment de commencer le sport. J'ai demandé à mon père : "qu'est-ce que tu fais?" Il m'a répondu du foot. Je lui ai dit que je voulais faire comme lui. J'ai suivi un petit peu les liens paternels. Quand il était jeune, il était attaquant. Après, il a eu des problèmes cardiaques et a basculé gardien de but.

J'ai commencé à Pegomas (Alpes-Maritimes). J'ai fais comme mon père et j'ai choisi d'être gardien. Depuis l'école de foot, j'ai fait toutes mes catégories comme gardien. Je n'ai jamais changé."

Une première sélection en juin dernier avec l'Algérie

"A partir du moment où j'ai commencé à jouer avec le SCO d'Angers début avril, les médias ont fait leur part du travail. J'ai eu la chance de faire des bons matchs. Derrière, j'ai reçu un coup de fil de la Fédération qui m'a demandé si cela me plairait. Forcément, j'ai répondu oui parce que c'était une fierté de pouvoir porter ce maillot et ces couleurs. On a commencé les démarches pour le passeport et la double-nationalité. Comme tout le monde, j'ai attendu que la liste sorte et j'ai été très content quand elle est sortie.

C'est la cerise sur le gâteau. J'ai eu la chance de jouer dans l'élite française et puis derrière j'ai pu défendre les couleurs d'un pays. Aujourd'hui, je ne me prends pas la tête. Je vais essayer de prendre par étape et de tout faire pour y retourner forcément. Quand on y a goûté on n'a pas envie de laisser passer les prochaines sélections. De toute façon, ce sont les matchs qui vont déterminer si j'y retournerais ou non.

Numéro Un au SM Caen à 25 ans

"Il faut être très patient. C'est ma première expérience en tant que numéro un dans le monde Pro. Dans le monde amateur, je l'ai été à Cholet (National). Je pense que 25 ans est l'âge où l'on commence vraiment pour les gardiens à trouver la maturité. Après, vers 28-29 ans, on est au plus haut de notre maturité. Vers 25 ans, c'est le moment où il faut commencer à jouer si on veut faire une carrière titulaire ou savoir si on veut l'être en tant que remplaçant."

Ses aptitudes : fort sur sa ligne

"Je pense être un gardien dynamique sur ma ligne, très réactif et assez explosif. Je n'hésite pas à sortir en dehors de ma surface. J'ai encore beaucoup de points à corriger. Je vais apprendre, je vais me servir de ces points à exploiter pour augmenter mon niveau et être encore plus fort pour pouvoir aider le Stade Malherbe."

Un gardien qui aime se faire entendre sur le terrain

"Je suis quelqu'un qui parle beaucoup d'ailleurs cela s'entend à ma voix. J'ai encore les retombées de samedi (le dernier match de préparation, 48 heures plus tôt, contre Versailles). Je commande tout le match, du début à la fin. J'essaye d'être le plus présent possible. J'essaye à travers cela de donner confiance à mes défenseurs, de leur montrer que je suis là, que je suis présent avec eux et que je vais essayer de rattraper leurs erreurs le plus possible. J'espère qu'ils ne vont pas en faire (sourire) mais derrière je serai là pour les rattraper. Je connais deux défenseurs de base, j'ai joué avec Romain Thomas et Ibrahim Cissé. J'ai des liens plus développés qu'avec d'autres mais la préparation a servi à nous connaître. Aujourd'hui on est prêt, on a les liens pour affronter les autres équipes."