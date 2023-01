SM Caen - Anton Saletros : "Je sais ce que je peux faire"

Il ne parle pas encore Français mais quelque chose nous dit que cela ne devrait pas tarder. Anton Saletros s'exprime déjà en Anglais, en Hongrois, en Russe et en Espagnol. S'adapter au pays où il évolue fait partie de son métier selon le milieu de terrain suédois.

"J'ai demandé au club si je pouvais avoir des leçons mais nous n'avons pas encore trouvé de professeurs. J'ai la volonté d'apprendre et en attendant j'apprend moi-même en ligne avec mon téléphone pour développer mon français. C'est important de connaître la langue du pays où vous êtes. Je pense aussi qu'en tant que milieu de terrain vous êtes au milieu de tout. Vous pouvez parler aux attaquants, parler aux ailiers et c'est dans ma personnalité. Sur le terrain, je ne peux pas rester silencieux. J'ai besoin de parler à mes équipiers de mon jeu et de leur jeu. C'est important pour moi d'apprendre le Français."

A 26 ans, Anton Saletros a déjà évolué en Suède à Solna, à Ujpest en Hongrie, à Rostov en Russie et à Sarpsborg en Norvège qu'il a donc quitté pour choisir le Stade Malherbe Caen et la 2e division française..

"Aller directement de la Scandinavie à la Ligue 1 est difficile. C'est mieux de passer par ce projet"

"J'ai rencontré le club. J'ai vu le projet et ce qu'il projetait de faire à savoir qu'ils travaillent dur pour aller en Ligue 1. Ce projet me plait parce que je veux m'améliorer et me challenger et le club y travaille quotidiennement et cela me plaît. Je suis donc venus pour un bon projet et poursuivre mon rêve de jouer dans les cinq meilleurs championnat européens et La France est l'un d'entre eux. Aller directement de la Scandinavie à la Ligue 1 est difficile. Je pense que c'est mieux de passer par ce projet. Caen était la marche parfaite pour moi et c'est un bon projet et je peux venir me développer et essayer d'être aussi bon que possible avec le club."

Milieu relayeur, Anton Salétros arrive avec des statistiques flatteuses : 5 buts et 8 passes décisives en 28 matchs de D1 norvégienne.

"J'aime jouer avec le ballon, explique-t-il quand on lui demande de parler de son jeu. Je suis un joueur technique avec une bonne vision du jeu. Je suis travailleur et un bon équipier. C'est ce que je peux dire de moi mais vous savez, le foot est un jeu d'opinion. Tout le monde peut juger comment je joue mais je sais ce que je peux faire."

Anton Saletros est un garçon qui sait se faire entendre dans le vestiaire et qui n'a pas peur des responsabilités mais qui évidemment arrive avec humilité et dans une phase d'observation. Il a d'ailleurs porté plusieurs fois le brassard dans ses clubs précédents.

"Connaître les gars, s'intégrer au groupe est ce qu'il y a de plus important pour aider l'équipe"

"J'étais capitaine quand j'avais 21 ans pendant quelques match à Solna en Suède. J'étais capitaine dans les sélections jeunes suédoises quand j'étais plus jeune. Mais pour être capitaine vous devez parler français. J'ai besoin de m'adapter mais oui j'aime parler à mes équipiers. je suis ce genre de personne. Pour moi, connaître les gars, s'intégrer au groupe est ce qu'il y a de plus important pour aider l'équipe."

Anton Saletros n'a plus joué depuis le 13 novembre mais se dit prêt à rejoindre le banc caennais dès le match à Sochaux vendredi si le staff fait appel à lui. Le milieu de terrain suédois a hâte de pouvoir porter la tunique Bleu et Rouge pour la première fois et poursuivre son intégration ballon au pied.