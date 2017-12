Caen, France

Interrogé lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du SM Caen Patrice Garande a développé son opinion concernant l'usage de l'arbitrage vidéo pour le football.

"Pour moi c'est une bonne chose. Cela peut éviter ce que l'on a vu hier par exemple. (mercredi soir avec la rencontre Rennes-OM, marquée par des décisions arbitrales litigieuses) Il faudra que ce soit un peu plus rapide quand même.

Je pense que c'est un outil qui va devenir et qui doit être indispensable au foot, après c'est comme tout, cela dépend de l'usage que l'on va en faire

Après, cela va forcément dans certains matchs, certaines actions, enlever quelque chose au foot qui fait que j'aime le foot et je pense que les gens qui viennent voir le foot aiment. Il y a une part émotionnelle qui va partir. C'était un match de l'équipe de France où cela a été testé (France-Espagne). Cela va faire drôle sur certaines actions. Avant, quand on marquait un but, on pouvait monter aux grillages, fêter avec les supporters. Là, s'il y a un décalage de 30 secondes, ça peut tuer un petit peu ça.

Maintenant si cela peut éviter des situations comme hier par exemple, je suis pour. Il ne faut pas tuer l'esprit du jeu et ce qui fait que les gens aiment le foot. Cette espèce d'adrénaline, d'incertitude, d'émotion au moment d'un but, de partage... mais cela me semble indispensable sur certaines situations de jeu.

Si vous prenez le match d'hier, s'il y a l'arbitrage vidéo, le but de Marseille (refusé pour hors jeu en début de match) est valable. Cela a son importance. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas mais Rudy Garcia (entraîneur de l'OM) a raison. Il est éliminé d'une coupe dans un match qu'il a gagné.

Ou alors si on ne la met pas, il faut accepter qu'il peut y avoir des erreurs des fois mais des erreurs pour des clubs quelque fois qui sont très préjudiciables avec des enjeux qui sont considérables. Moi, je suis pour. Après il faut trouver les moyens de bien l'utiliser et il faut que ce soit une aide surtout pour les arbitres. Je pense que c'est un outil qui va devenir et qui doit être indispensable au foot. Après c'est comme tout, cela dépend de l'usage que l'on va en faire.

Est ce que les entraîneurs pourront demander la vidéo? Une fois? Deux fois? Est-ce que c'est que pour les arbitres? C'est toutes ses choses qu'il faut définir

Il faudra que cela rentre dans les mœurs du foot et qu'on accepte comme au rugby que l'arbitre demande la vidéo. Les matchs vont donc durer un petit peu plus longtemps parce que vous aurez des matchs où vous devrez vous en servir et d'autres non. Est ce que les entraîneurs pourront demander la vidéo? Une fois? Deux fois? Est-ce que ce sera uniquement pour les arbitres?

C'est la première réflexion que je m'étais fait avec l'équipe de France, il y a un côté un peu émotionnel qu'on va perdre sur certaines actions litigieuses

C'est toutes ses choses qu'il faut définir. Quand on voit le match Rennes-Marseille, c'est une évidence que s'il y a la vidéo les choses vont plus vite, c'est clair, il n'y a pas de problèmes. C'est la première réflexion que je m'étais fait avec l'équipe de France, il y a un côté un peu émotionnel qu'on va perdre sur certaines actions litigieuses."