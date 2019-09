Damien Ott : "Troyes est dans les temps de passage d'une équipe qui se reconstruit"

Damien Ott était l'invité de Allo Malherbe ce lundi. L'ancien entraîneur d'Avranches est depuis cet été l'entraîneur adjoint de Troyes. Il a évoqué son arrivée dans le club de l'Aube et le rendez-vous de vendredi entre Troyes et le SM Caen.

Caen, France

Damien Ott est intervenu en direct ce lundi dans l'émission Allo Malherbe. L'ancien entraîneur d'Avranches qu'il a mené en quart de finale de la Coupe de France en 2017 est depuis cet été l'entraîneur adjoint de Laurent Battles, à Troyes.

"Après Avranches, j'ai eu une expérience malheureuse d'une année à Bourg-en-Bresse en National. Cela ne s'est pas forcément bien passé avec l'équipe. Je me retrouvais sans rien parce qu'on s'était séparé à l'amiable.

Et puis j'ai eu un coup de téléphone de Laurent Battles qui est un ami. On avait fait une formation de diplôme professionnel ensemble. Il m'a proposé le poste et j'ai sauté sur l'occasion."

Toute sa carrière, Damien Ott a été entraîneur principal. C'est la première fois qu'il devient adjoint d'un coach qui de son côté devient pour la première fois de sa carrière entraîneur principal.

"Je sortais d'une année un peu traumatisante et comme c'était son premier poste, Laurent Battles avait besoin d'une personne d'expérience. J'ai trouvé ce projet intéressant. J'ai foncé avec lui."

Comme le SM Caen à l'intersaison, Troyes a changé de staff et profondément modifié son effectif à l'intersaison. Il occupe la 7eme place de Ligue 2 à trois pts du podium et quatre longueurs devant le club de football normand.

Le chantier est important. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a une équipe à construire et une cohésion à trouver.

"En terme d'effectif, il y a eu beaucoup de rotations et beaucoup de départs. On a dû avoir dix-douze modification; L'équipe a beaucoup changé depuis l'année dernière.

Le chantier est important. Il reste beaucoup de choses à faire. Il y a une équipe à construire et une cohésion à trouver. On est dans les temps de passage d'une équipe qui se reconstruit."

On a du mal à se projeter un peu sur ce que sera cette équipe de Caen. Par contre à l'intérieur du club, ils connaissent bien Rui Almeida.

Avec six arrivées dans les dix derniers jours du Mercato, le SM Caen a de quoi modifier de façon importante son groupe. Difficile pour les Troyens de se faire une idée de l'équipe qui se présentera ce vendredi devant eux. Mais le fait de retrouver à Caen leur ancien entraîneur Rui Almeida leur donne quelques certitudes.

"En terme d'effectif, on a du mal à se projeter un peu sur ce que sera cette équipe de Caen. Par contre à l'intérieur du club, ils connaissent bien forcément Rui Almeida.

Ils ont quelques références quand même. Ils savent pas mal de choses sur ses méthodes de travail, sur sa philosophie de jeu. Quelque soit le onze qu'il va aligner, on a quand même quelques informations sur la philosophie de jeu de l'entraîneur. C'est une évidence."