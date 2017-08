SM Caen - Bazile de retour à l'entraînement mercredi, 15 jours d'arrêt pour Bessat

Le SM Caen a perdu d'entrée de match à Lille ses deux joueurs de couloirs sur blessure (23e et 35e) mais devrait rapidement retrouver Hervé Bazile et Vincent Bessat.

Sortis sur blessure dimanche après-midi face à Lille (2-0), Hervé Bazile et Vincent Bessat ne devraient pas connaître une longue indisponibilité. L'international Haïtien doit même reprendre ce mercredi le chemin de l'entraînement. Vincent Bessat devra patienter quinze jours avant de reprendre avec le groupe après une blessure qui s'avère être une élongation et non un claquage.