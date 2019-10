SM Caen - Benjamin Jeannot : "On a hâte de commencer une bonne série"

Caen, France

Arrivé en toute fin de mercato début septembre, Benjamin Jeannot a trouvé ses marques en Normandie et posé ses cartons pour ce qui constitue le quatrième déménagement de sa carrière.

"J'ai déjà changé quatre fois de clubs mais c'est la première fois que cela m'arrive le dernier jour du mercato. C'est sûr que ça bouleverse pas mal de choses. Surtout quand tu n'es pas préparé à être transféré en fait.

Je n'avais pas demandé mon transfert et Dijon avait dit qu'il comptait sur moi cette saison. C'est sûr que c'est un peu dérangeant quand ça arrive dans ces conditions mais bon, on est footballeurs professionnel. On doit s'adapter rapidement."

Et les bouleversements ne se sont pas limités à son arrivée au SM Caen. Benjamin Jeannot a vu Rui Almeida, le coach qui l'a fait venir en Normandie être évincé moins d'un mois après après.

"Je l'avais eu au téléphone. Il était content de me voir venir. C'est le foot. Je n'ai pu faire que trois matchs sous ses ordres. Il faut vite se réadapter au nouveau coach, au nouveau staff, à la nouvelle façon de jouer, à un nouvel état d'esprit sur les matchs."

Benjamin Jeannot n'aura pas vécu le début de championnat compliqué du SM Caen. L'arrivée de Pascal Dupraz et la trêve internationale lui permettent de démarrer une nouvelle saison.

"Je le prend comme cela. Je n'ai pas pu faire la préparation tout le long comme les joueurs ont pu le faire ici. On a hâte de commencer une bonne série. On a fait un nul un peu frustrant contre Châteauroux (1-1) mais on a hâte d'enchaîner avec le prochain match contre Valenciennes."

Si tout n'a pas été réussi lors du dernier match face à la Berrichonne, Benjamin Jeannot a pu au moins cadrer une frappe pour la première fois depuis son arrivée à Caen et bénéficier de ballons négociables en attaque.

"C'est ce que je me disais (sourire). En trois matchs ici, je n'avais vraiment rien à me mettre sous la dent. Je ne sais pas si c'était le système de jeu, la façon dont on jouait.... Ce n'était pas facile.

En tant qu'attaquants, c'est vraiment frustrant de ne pas sortir avec au moins des frappes. Au moins, sur ce match, il y a eu des centres et tout. j'espère que dans les prochains matchs à venir cela va rentrer et que l'on continuera à se créer encore plus d'occasions."

La semaine de trêve internationale a permis à son nouveau coach Pascal Dupraz de poser ses principes de jeu, de faire travailler physiquement ses nouveaux joueurs et de leur insuffler sa confiance.

Il veut qu'il y ait beaucoup de joie, de vie dans le vestiaire, sur les terrains. Ça se retransmet dans sa façon de nous encourager.

Il nous dit "Prenez des risques. Moi j'aime les joueurs qui ont du culot, qui tentent des choses parce qu'on va rater des choses c'est sûr mais il faut prendre ce risque."

C'est plein de petits conseils dans les exercices de tirs : "reconcentre-toi sur la prochaine frappe, mets mieux ton pied d'appuis..."

Benjamin Jeannot n'a plus marqué en championnat depuis le 19 avril dernier. L'ancien attaquant de Dijon ne cache pas que cela le titille. Statistiquement, les treize derniers buts qu'il a inscrit ont tous amené la victoire de son équipe à une exception près (contre le PSG).

"J'amène souvent trois points, c'est positif. quand cela va venir, j'espère qu'on va enchaîner les victoires et les buts avec."