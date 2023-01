SM Caen - Benjamin Jeannot, remplaçant sans animosité ni résignation

Encore quatre matchs et Benjamin Jeannot va franchir avec le Stade Malherbe la barrière symbolique des 90 matchs. Jamais il n'aura joué autant dans un club dans toute sa carrière (Châteauroux, Nancy, Dijon et Lorient). Il sera aussi en mesure de franchir d'ici la fin de saison le cap des cent matchs en Rouge et Bleu

"Je ne connaissais pas cette info. Cela me fait extrêmement plaisir. Je pense que Malherbe est le club où je me suis le mieux senti. Après, sur le niveau du foot, ce n'est peut-être pas celui où j'ai le plus joué mais cela fait partie des aléas du football mais en tout cas je suis très bien dans ce club. Je suis très heureux d'avoir pu honorer mes quatre ans de contrat ici. Ce n'est peut-être pas bientôt fini ou c'est peut-être bientôt fini, seul l'avenir nous le dira."

Benjamin Jeannot a inscrit dix buts depuis son arrivée en Normandie dont le fameux pénalty marqué dans les arrêts de jeu face à Clermont (2-1) pour le match du maintien en Ligue 2. "Cela restera pour pas mal d'années et c'est toujours une fierté de marquer comme cela un club. Que l'on se souvienne de toi, je pense que c'est beau pour un footballeur."

Son contrat se termine en juin et le Lorrain se verrait bien prolonger son histoire avec Malherbe même s'il est encore tôt pour y penser. "Je suis à fond sur le Stade Malherbe et sur les matchs que je peux produire après c'est le club qui décidera. A 31 ans, on peut s'offrir aussi la possibilité d'autre chose à l'étranger. Je n'ai pas eu d'expérience à l'étranger mais pourquoi pas l'envisager. Mais avant il faut au moins avant finir mes six mois ici à fond pour ne pas avoir de regrets."

En quatre années passées en Normandie dont la saison du confinement, Benjamin Jeannot a eu le temps de s'ancrer dans la région. "J'ai une maison ici avec ma future femme, les soirs quand on rentre cela fait partie des discussions mais

c'est toujours avec des si. Dans le football, ce n'est jamais vraiment concret tant qu'on lance pas le truc avec les agents, les dirigeants, les présidents donc pour l'instant je n'en sais rien du tout."

"J'ai eu le temps de m'habituer parce que cela fait pas mal d'années ici (rire) que je suis remplaçant"

Arrivé de Dijon en 2019 comme recrue clé, Benjamin Jeannot est désormais cantonné dans un rôle de remplaçant sans ressentir aucune animosité. Ces seize derniers mois, il n'a été titularisé qu'une seule fois en fin de saison passé pour le dernier match face à Rodez (2-0).

"Je pense que j'ai eu le temps de m'habituer parce que cela fait pas mal d'années ici (rire) que je suis remplaçant. C'est toujours être prêt quand on fait appel à toi même si ce n'est jamais plaisant que cela ne tourne pas. Ce sont les choix des coachs et malheureusement on ne peut pas... enfin si on peut les faire changer mais cela tourne pas donc c'est vraiment être concentré du mieux que je peux et essayer d'apporter à l'équipe quand soit on perd, soit pour garder un score donc faire du mieux que l'on peut quand on rentre."

Un rôle de super-remplaçant qui n'est pas facile à jouer. Sur ses 15 apparitions cette saison en Ligue 2, 13 fois le temps de jeu de Benjamin Jeannot n'a pas dépassé les 21 minutes. Et deux fois de suite à Bastia et à Saint Etienne, l'attaquant caennais a dû gérer comme premier ballon un ballon de but... qu'il a malheureusement manqué.

"C'est vrai que ce n'est pas facile, tu ne touches pas de ballon et le premier ballon que tu touches à chaque fois aurait pu faire but et malheureusement les soir-là ce n'était pas pour nous. Donc oui, ce n'est pas évident. Tu as juste un échauffement sans ballon sur le côté sans ballon. C'est là qu'il faut être bon et peut-être plus concentré. Si au moins tu peux toucher un peu le ballon et te mettre dans le rythme c'est un peu plus facile mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû mieux faire sur ces deux actions."

Le changement de système et le passage à un milieu à quatre joueurs peut être aussi l'occasion pour Benjamin Jeannot de gagner à nouveau du temps de jeu. L'attaquant caennais a par le passé déjà été employé plus bas sur le terrain que son classique rôle de joueur de pointe.

"En dix sous l'attaquant, cela peut être un rôle où on peut plus me voir et qui correspond plus à mes qualités"

"C'est vrai que dans un rôle un peu en dix sous l'attaquant, cela peut être un rôle où on peut plus me voir et qui correspond plus à mes qualités, acquiesce Benjamin Jeannot. Mais après on va voir déjà si ce système va durer. Et si je peux faire ma place un peu sous l'attaquant, cela me plairait pas mal."

Même s'il est conscient que les cartes sont difficiles à rabattre, Benjamin Jeannot continue de se battre pour prouver qu'il peut postuler pour une place de titulaire. "Je ne lâcherai jamais" , clôt-il dans son large sourire.