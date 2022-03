Benjamin Jeannot : retour gagnant par le banc du SM Caen

Vingt-cinq mois après sa sortie sur civière au Stade Océane, Benjamin Jeannot est revenu dans l'enceinte havraise marquer son premier but de la saison. Peu épargné par les blessures, l'attaquant du Stade Malherbe Caen enchaîne enfin les rentrées et se montre décisif.

Samedi après-midi, Benjamin Jeannot a participé à la fête du SM Caen sur le terrain de son voisin havrais en inscrivant le troisième des quatre buts de son équipe. L'attaquant caennais n'avait plus marqué depuis le pénalty du maintien face à Clermont (2-1) en mai dernier.

"Un grand merci pour tous mes partenaires, pour tout le club de ne jamais lâcher, de toujours croire en moi. Moi qui attendait de revenir, de ne plus avoir de pépins physiques, de marquer pour le derby c'est génial."

Car c'est peu dire que Benjamin Jeannot n'a pas été gâté par le sort et par son corps. Vingt-cinq mois plus tôt, dans ce même stade Océane, il avait dû quitter sur une civière le terrain en raison d'une rupture du tendon d'Achilles. Et cette saison, par deux fois, il a dû quitter le terrain sur blessure et par deux fois son genou l'a amené à être opéré.

"On se met à douter de son physique mais c'est là qu'il faut être vraiment fort mentalement et se dire que cela va passer. J'ai fait beaucoup de renforcement avec les kinés pour que cela n'arrive plus. Voilà, quand on rentre comme cela, on oublie tout. Aujourd'hui, les genoux, les tendons d'Achilles, tout va bien. Nickel (Sourire) "

Quatre entrées en jeu successives

Ces six derniers mois, Benjamin Jeannot a dû se contenter de six rentrées en jeu, aucune ne dépassant les vingt-huit minutes. A l'origine de l'égalisation à Nancy (1-1), passeur décisif contre Toulouse (4-1) et buteur contre Le Havre, l'attaquant caennais montre qu'effectivement le mental est là. Et avec quatre entrées en jeu successives, il montre également que son entraîneur peut compter sur lui dans ses coups de coaching offensifs.

"Mes trois dernières rentrées, je me sentais bien. J'ai pu apporter tout. C'est dans la continuité. C'est le rôle d'un remplaçant. C'est un rôle à part entière. Il faut vraiment se concentrer, ne pas se dire qu'on s'en fout du match parce qu'on est remplaçant. Je n'ai jamais été comme ça. On essaye de se donner à fond et apporter le petit plus parce qu'on sait qu'on a un rôle à jouer."

Mes partenaires de devant marquent aussi. Quand c'est comme cela, il n'y a rien à dire

En devenant le onzième caennais à marquer en championnat cette saison et enfin laissé tranquille par son corps, Benjamin Jeannot va pouvoir tenter de venir gratter des titularisations et pousser à la concurrence un duo offensif qui tourne très fort (Quatorze buts pour Alexandre Mendy, neuf pour Nuno Da Costa).

"Mes partenaires de devant marquent aussi. Quand c'est comme cela, il n'y a rien à dire. On travaille tous ensemble. Il y a une belle concurrence. Je suis vraiment concentré quand je suis sur le terrain et c'est le plus important."

Le retour d'un Benjamin Jeannot efficace et en paix avec sa forme physique ne peut qu'être bénéfique pour pousser encore un peu plus les performances des titulaires.