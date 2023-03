SM Caen - Bilal Brahimi invité de Allo Malherbe

Le milieu de terrain du SM Caen Bilal Brahimi sera en direct dans nos studios ce lundi à partir de 18h05 pour participer à l'émission Allo Malherbe.

Arrivé cet été en provenance de Dunkerque, Bilal Brahimi a su se faire une place dans un milieu de terrain en reconstruction après les départs de Johann Lepenant et le faux-départ de Jessy Deminguet. Lors de cette deuxième partie de saison, le garçon de 22 ans a ouvert son compteur en marquant deux buts dont un premier décisif dans les arrêts de jeu à Sochaux (1-2)

Gagnez vos places pour SM Caen - Dijon

Venez poser vos questions en nous appelant au 02.31.44.48.44. Deux places seront à gagner après tirage au sort en fin d'émission parmi les participants.

Vous pouvez aussi nous interpeller via les réseaux sociaux et le Hashtag #AlloMalherbe ou via notre Facebook Live.

Allo Malherbe est à suivre ici à partir de 18h05

