SM Caen : des fins de saison au goût de Bordeaux

Le SM Caen reçoit Bordeaux ce vendredi lors de la 38eme et dernière journée de Ligue 1. Les Girondins ont souvent croisé la route des footballeurs caennais en fin de saison. Ils ont parfois aidé les Normands à se maintenir.. ou à descendre.

2009 : le titre pour Yoan Gouffran et Bordeaux, la relégation pour Nicolas Seube et le SM Caen

Caen, France

Pour la cinquième fois en trente ans, la route du SM Caen croise celle de Bordeaux. Les Girondins ont souvent influé sur le maintien ou non des Normands en Ligue 1.

1989 : le triplé de Divert

Dès sa première saison dans l'élite en 1989, Caen pour se maintenir doit impérativement remporter ses trois derniers matchs.

Au milieu des trois rencontres se glisse un déplacement à Bordeaux. Mené deux à zéro, le SM Caen va retourner la situation en seconde période grâce à un triplé de Fabrice Divert. Le Stade Malherbe validera son maintien la semaine suivante face à Cannes (3-0).

2009 : la tête de Gouffran

Cette saison-là, Caennais et Girondins s'affrontent avec des objectifs diamétralement opposés lors de la dernière journée à d'Ornano.

Les Girondins vont décrocher leur sixième titre de champion de France en s'imposant sur un tête de Yoan Gouffran. L'attaquant bordelais qui portait le maillot de Caen la saison précédente célébrera sobrement son but car il sait qu'il condamne Malherbe à la descente en Ligue 2.

2016 : un face-à-face pour la septième place

Sept ans plus tard, Bordeaux se rend à nouveau à d'Ornano lors de la 38eme et dernière journée de Ligue 1. Le contexte est cette fois plus joyeux pour les Caennais qui ont l'occasion de terminer septième, leur meilleur classement depuis la construction de d'Ornano.

Un pénalty de Andy Delort validera la victoire et une très jolie saison.

2017 : Bordeaux fait le travail à Lorient

Bordeaux va recroiser la route du Stade Malherbe de Caen mais indirectement. Dans les arrêts de jeu de la 38eme et dernière journée, Ronny Rodelin et le Stade Malherbe de Caen arrachent le nul face au PSG (1-1) au Parc des Princes.

Les Hommes de Patrice Garande échappent de justesse au périlleux exercice des Barrages et se maintiennent. C'est Lorient, incapable de battre à domicile dans le même temps les Girondins de Bordeaux (1-1), qui va se frotter à l'exercice et perdre sa place dans l'élite face à Troyes.