SM Caen - Brahim Traoré : "J'ai marqué pas mal de points, c'est bon pour la suite"

Pour son premier match dans le onze de départ caennais depuis près de dix mois, Brahim Traoré n'a pas raté son retour face au Paris FC (0-2). Le jeune milieu de terrain polyvalent a poursuivi sur la lancée d'une préparation où il avait donné entière satisfaction à Jean-Marc Furlan. Il s'est montré à l'aise dans un rôle de récupérateur-relanceur, à l'image du premier but obtenu par les Caennais.

ⓘ Publicité

"C'est un poste que j'occupais déjà plus jeune. A l'entraînement et même dans les matchs de préparation, je me retrouve souvent dans le rôle de numéro six. Je commence à reprendre mes repères et j'ai montré aujourd'hui (samedi) que c'est un poste où je peux maintenant évoluer."

"En milieu défensif c'est un très bon récupérateur." J.M. Furlan

A son arrivée dans le monde pro à seulement 17 ans, Brahim Traoré avait été lancé et repositionné en défense central par Pascal Dupraz. Il était depuis resté cantonné dans un poste où il a eu du mal après des débuts prometteurs à s'ancrer. Son nouveau coach Jean-Marc Furlan ne le voit pas ailleurs qu'au milieu de terrain. "Autant, j'ai plus de mal à le faire jouer arrière central mais autant en milieu défensif c'est un très bon récupérateur, il est très agressif sur le plan défensif et il récupère beaucoup de ballons. C'est lui quelque part un peu mon champion pour récupérer des ballons. Mais comme arrière central, j'ai un peu peur (rire). J'ai peur qu'il me fasse un pénalty ou un truc comme ça tu vois parce qu'il est très agressif et très tonique."

"Je suis revenu plus mature du Standard"

Prêté l'hiver dernier au Standard de Liège, Brahim Traoré est allé regagné un temps de jeu qui le fuyait avec les pros depuis plus d'un an ( 16 matchs en Ligue 2 en 2021-2022 mais seulement 3 la saison passée).

"Je suis revenu plus mature du Standard et cela se voit sur le terrain, explique le natif de l'Orne. Même physiquement, que cela soit dans les duels ou mon jeu, je fais beaucoup moins de touches de balles. J'arrive à jouer plus vite. Cela change mais ce n'est rien. Il faut continuer à travailler et confirmer."

Le club cherche toujours à trouver un milieu défensif d'ici la fin du mercato pour compenser le départ de Hianga'a Mbock. Brahim Traoré ne se fait pas de nœud dans la tête concernant cette possible arrivée. "Après ce sont les choix du coach et du club. Je vais continuer à travailler. Après c'est de la concurrence ou pas, peu importe qui sera présent. Je vais continuer à travailler dur. C'est vrai que j'ai marqué pas mal de points dans mon état d'esprit, dans mes prestations. Je trouve que j'ai été plutôt cohérent. Forcément, le coach le voit et c'est bon pour la suite."