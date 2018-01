A 23 ans, Brice Samba devrait être titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1 dans les buts du SM Caen à Bordeaux. Il remplacera Rémy Vercoutre, suspendu. Son entraîneur Patrice Garande attend de lui plus de constance et une approche différente de son rôle de deuxième gardien.

Caen, France

Deux fois dans sa carrière Brice Samba a foulé les pelouses de la Ligue 1 mais à chaque fois en cours de match : la première fois à Marseille pour remplacer Stève Mandanda percuté par le guingampais Yatabaré (17 mai 2014) et la seconde samedi soir contre Lille pour remplacer Rémy Vercoutre expulsé.

La troisième devrait lui permettre de débuter d'entrée même si Brice Samba a déjà été titularisé deux fois avec le SM Caen cette saison en Coupe de la Ligue (A Lorient et à Monaco).

Brice Samba, c'est l'avenir, l'après-Vercoutre

Après la rencontre face à Lille (0-1) , Brice Samba affichait sa sérénité pour ce déplacement à Bordeaux. "Je le prépare comme n'importe quel match. J'ai assez confiance en moi et on verra bien comment cela va se passer. Cela me fait du temps de jeu, tant mieux. Je suis déçu pour Rémy (Vercoutre) mais après _c'est vrai que sur un plan personnel je suis content. J'aurai au moins un match supplémentaire_. On va bien le préparer. Je pense que cela va bien se passer."

Attendu comme le successeur de Stève Mandanda à Marseille,Brice Samba est arrivé libre en Normandie pour prendre la suite de Rémy Vercoutre.

Il est obligé de faire preuve de patience parce que s'il était au dessus des autres il serait numéro un

Depuis qu'il a été formé au Havre, Brice Samba n'a joué que quatre matchs de championnat, Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Le jeune homme de 23 ans a dû se montrer patient tout au long de sa carrière même si ce terme fait bondir son coach, Patrice Garande.

"Déjà il est obligé de faire preuve de patience parce que s'il était au dessus des autres il serait numéro un. La situation est très claire. J'ai lu un papier de lui, comme quoi c'était dur pour lui, qu'il était impatient. _Quand il vient à Malherbe c'est pour être numéro deux donc il n'a pas à être impatient, c'est pour cela qu'il est venu_. Brice Samba, c'est l'avenir, l'après-Vercoutre. Est-ce que ce sera l'année prochaine ou la suivante, on n'en sait rien. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit compétiteur, bosseur et qu'il soit prêt au moment où on fait appel à lui. Il l'a été à Lorient (1-0). Il ne l'a pas été à Monaco (0-2)."

Si face à Lorient, Brice Samba avait été décisif notamment en préservant d'un arrêt-réflexe sa cage dans les arrêts de jeu, le gardien caennais avait en revanche été lobé du milieu de terrain en fin de match à Monaco par Falcao. Patrice Garande ne l'a pas oublié et veut plus de constance et d'investissement sur la préparation des matchs de son gardien.

Quand vous dites d'un joueur qu'il a de très très grosses qualités, qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer en Ligue 1 et qu'il n'y joue pas c'est qu'il y a forcément un problème.

"C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui doit prendre le football d'une manière un tout petit peu différente qu'il la prend. Il doit être un compétiteur. J'attends de la rencontre de demain (mardi) qu'il soit le patron de cette défense, qu'il mette du rythme dans sa relance et qu'il soit performant comme il l'a été à Lorient. C'est son boulot d'être prêt. Et pour être prêt il lui faut un investissement au quotidien psychologique, mental, physique et technique par rapport à son poste. Partout où est passé Brice (Le Havre, Marseille, Nancy et Caen), _il n'y a aucun club qui va vous dire que ce n'est pas un gardien qui a de très grosses qualités_. Après quand vous dites d'un joueur qu'il a de très très grosses qualités, qu'il a tout ce qu'il faut pour jouer en Ligue 1 et qu'il n'y joue pas c'est qu'il y a forcément un problème."