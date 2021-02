Prêté par le SM Caen à Beauvais, Brice Tutu joue ce dimanche en Coupe de France pour une qualification en 16e de finale. L'attaquant caennais dit être bien en Picardie et a pour objectif de revenir en Normandie avec du temps de jeu et de la confiance.

SM Caen - Brice Tutu : " J'espère revenir avec la confiance et qu'ils me feront confiance aussi"

Ce dimanche, Beauvais (N2) se rend à Aire-sur-la-Lys (R2) ce dimanche à 13h30 pour tenter de décrocher une place en 16e de finale et s'offrir le droit de jouer contre une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2.

"Cela fait du bien, se réjouit Brice Tutu, invité dans 100% Stade Malherbe ce vendredi . Ca pallie l'arrêt du championnat de N2.

On a plus joué depuis le 10 octobre en championnat et du coup on est content aussi de savoir qu'il va reprendre dans deux semaines. J'espère avoir du temps de jeu et continuer à travailler."

A défaut de pouvoir jouer en compétition à l'exception de la Coupe de France, Brice Tutu a cependant continuer à se préparer physiquement. "Beauvais est semi-professionnel donc du coup on s'entraînait tous les jours."

Dès son arrivée à Beauvais, Brice Tutu avait inscrit le but de la qualification face à Feignies.

"C'était un match qu'on a gagné 2-1, un peu difficile mais qu'on avait su gagner à la fin du match."

Après un passage à Bastia (N2) l'an passé, c'est la deuxième saison de suite où Brice Tutu est prêté par le SM Caen. L'attaquant normand a inscrit un but lors de son seul match avant que le National 2 ne stoppe le 10 octobre dernier.

"Cela se passe plutôt bien. J'ai été plutôt bien accueilli par le président, les joueurs et les coachs. Pour l'instant tout se passe bien. Le championnat de N2 est physique. Il y a de la tactique aussi et les équipes sont très accrocheuses."

Après avoir signé son premier contrat pro et joué ses premiers matchs de Ligue 2 sous le coaching de Rui Almeida, le grand attaquant (1m95) caennais de 23 ans souhaite revenir et avoir sa chance dans son club formateur l'été prochain.

"L'idée de ce prêt, c'est d'avoir du temps de jeu, de revenir et si possible gratter mes temps de jeu avec Caen. On sait qu'ils m'ont fait signer pro quand même. J'espère revenir avec la confiance et qu'ils me feront confiance aussi.

La saison passée, j'ai dû faire 4-5 matchs avec Caen (Trois en championnat et un en Coupe de la Ligue)."

D'ici là Brice Tutu va pouvoir retrouver le championnat de N2 et peut-être prolonger l'aventure en Coupe avec cette dernière étape avant de croiser le chemin des équipes professionnelles.

"Une dernière étape qu'on doit bien commencer, rappelle avec prudence Brice Tutu. Surtout face à une équipe assez difficile à jouer vu le contexte. C'est à l'extérieur mais j'espère que cela va passer."