SM Caen - Caleb Zady Séry : " Juste un avant-goût de ce qui vous attend"

Le SM Caen n'a pas hésité à casser sa tirelire pour faire venir d'Ajaccio le virevoltant Caleb Zady Séry et faire signer à l'attaquant ivoirien un contrat de 5 ans. Sa capacité à dribbler et à casser les lignes adverses donne raison en ce début de saison aux dirigeants caennais.

Caen, France

Pour son quatrième match en Rouge et Bleu face au Paris FC, Caleb Zady Séry a donné deux passes décisives et provoqué un penalty en faveur du SM Caen.

C'est un peu ce sur quoi vous devez m'attendre. Je dois me baser sur ce match pour faire plus, être décisif dans tous les matchs. C'est juste un avant-goût de ce qui vous attend.

Caleb Zady Séry n'a pas encore 20 ans (Il les aura le 20 décembre prochain) mais en venant à Caen, il sait déjà ce qu'il veut en terme de carrière

Mon objectif est de faire partie des meilleurs joueurs de Ligue 2 et figurer dans le top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 2.

Il ne faut pas y voir de la suffisance mais de l'ambition pour ce garçon qui a quitté la Côte d'Ivoire pour l'Europe il y a un an et demi seulement.

Depuis que j'ai quitté la Côte-D'Ivoire pour la France, c'est ça que je veux. La famille au pays compte sur moi. Cela me donne beaucoup de responsabilité. C'est une source pour moi, une force.

La cellule de recrutement caennaise autour de Yohan Eudeline a fait venir Caleb Zady Séry cet été de l'AC Ajaccio. Elle lui a fait signer un contrat de cinq ans pour son profil de joueur de percussion, difficile à trouver en Ligue 2.

Depuis tout petit c'est mon jeu. Quand je regarde mon équipe, il n'y a pas assez de personnes qui le font donc je suis dans l'obligation de le faire. Quelque fois il faut de la percussion pour embêter les défenses

Caleb Zady Séry doit travailler pour lâcher parfois plus rapidement le ballon, ce qu'il n'a pas su faire face à Valenciennes mais qu'il a rapidement corrigé le match suivant face au Paris FC.

Sa capacité de percussion et à éliminer par les dribbles ne passe pas inaperçue. Et souvent pour l'arrêter, l'adversaire sort les crampons et les mauvais coups comme face à Valenciennes ou contre le Paris FC

Là, je prends beaucoup de coups. A la fin des matchs, j'ai tout le corps rempli de coups (rires) mais c'est un plaisir aussi. Cela montre que les adversaires se sentent mal avec mes percussions, en un contre un. Ils ne sont pas rassurés

D'ici la trêve, Caleb Zady Séry s'est fixé un objectif élevé à atteindre.

Jusqu'à décembre je me suis fixé six buts au moins et six passes décisives

Jusqu'ici en 29 matchs de Ligue 2, l'attaquant ivoirien a inscrit un seul but. C'était sous le maillot de l'AC Ajaccio face à Orléans, le prochain adversaire du SM Caen ce vendredi.