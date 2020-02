Passion Supporter vous fait découvrir à chaque mi-temps des rencontres du SM Caen la communauté de supporters autour des Rouge et Bleu. Pour la venue de Troyes, nous avons donné la parole à Camflo, jeune étudiante à Rennes bien décidée à défendre les couleurs caennaises de l'autre côté du Couesnon.

Camflo : "On voit bien mes écharpes du SM Caen de la rue"

Caen, France

Cela fait près de six ans que Camflo s'est attachée au SM Caen dans les travées de d'Ornano. Un soir de montée l'a définitivement conquise.

"Mon papa pratique le foot depuis toujours. Il m'a emmené assez tôt au Stade d'Ornano. Au début, je n'étais pas forcément hyper-attirée mais en grandissant, un match m'a bien marquée.

C'était Caen-Nîmes en 2014. Je me rappelle bien de l'envahissement de terrain et de cette ambiance. C'est à partir de ce moment que je suis régulièrement venue au match et ça n'a pas cessé."

Et ce n'est pas son exil à Rennes pour ses études qui l'empêche d'afficher haut les couleurs de son club de cœur.

"Mon appartement est rempli de Rouge et Bleu. On voit bien mes écharpes du Stade Malherbe de la rue. Je montre que je n'ai pas oublié ma région et que le Mont Saint Michel est Normand."

Camflo est la contraction de son prénom (Camille) et celui de sa maman (Florence). Très active sur les réseaux sociaux, elle fait partie de ces jeunes femmes qui tweetent, plaisantent et discutent autour du SM Caen.

"Avant d'être un peu "connue" sur Twitter, je voyais déjà les tweets de la Caencanneuse et de Jenny Barre. Je me disais que c'était sympa et qu'elles pouvaient s'exprimer aussi sur le foot.

Cela m'a donné envie de partager aussi mon point de vue. Je n'ai jamais eu de problèmes par rapport à ça.

Que cela continue comme ça et que les filles continuent de s'exprimer sur le foot. Je trouve que cela se développe pas mal et qu'elles se font respecter."

