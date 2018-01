Caen, France

Depuis que le SM Caen est coaché par Patrice Garance, jamais il n'a été sorti par un club amateur. L'entraîneur caennais compte bien perpétuer cette tradition acquise en respectant à chaque fois l'adversaire.

"On se méfie beaucoup. C'est le match-type de Coupe qui peut être un match piège. Il faut s'attendre à beaucoup d'engagement de leur part mais aussi beaucoup de qualité. Si on n'est pas dedans, si on ne met pas de rythme, si on impose pas toute de suite, c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes", explique Patrice Garance

Des problèmes, Canet Roussillon FC espère bien en poser justement aux Normands. Les footballeurs canettois ont déjà sorti au 8e tour les pros de l'AC AJaccio (2-0) et ont obtenu de joueur dans leur Stade St Michel (3000 places).

Invité ce lundi soir dans Allo Malherbe, le milieu de terrain Pierre Pylouster apprécie cet engouement de la ville située à 15 km de Perpignan. "Je suis issu de terre normande (il est natif de Rouen). Quand je suis arrivé ici, j'entendais tout le monde dire que c'était une terre de rugby. Tous les amateurs sont plutôt amateurs du ballon ovale que du ballon rond.

Aujourd'hui c'est un événement qui se prépare dans toute une ville, toute une région. Quand on voit les vitrines des magasins décorées aux couleurs du clubs ou même sur le marché que les gens s'investissent, il y a des panneaux publicitaires partout pour rappeler ce match... On va jouer une grosse équipe.

Si on perd on sortira par la grande porte en ayant fait un beau parcours en Coupe de France mais maintenant il faut savoir qu'on donnera tout pour gagner ce match-là." Et décrocher le droit de jouer un 9e match dans cette Coupe de France.

Le parcours du Canet Roussillon FC :