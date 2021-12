SM Caen : "Cette blessure a choqué tous les joueurs"

Stéphane Moulin (entraîneur du SM Caen) : "J'ai été choqué par la grave blessure de Mehdi Chahiri. On n'a pas besoin de ça et malheureusement cela nous tombe dessus (fracture ouverte de la cheville sans déplacement. Il devrait être opéré dans la nuit à Caen.) et c'est vrai que cela a choqué tous les joueurs et tous ceux qui ont vu sa cheville et l'état dans laquelle elle était. Donc ça, c'est la première chose et cela compte plus que tout parce que c'est de l'humain.

Après pour venir sur le match, c'est un mélange de sentiments. Il y a une satisfaction dans l'organisation, sur le travail défensif, sur l'abnégation, sur la volonté de réagir par rapport à notre dernier match de championnat. Je considère qu'on a mis en échec les Auxerrois là où ils sont très bons.

Et puis le deuxième sentiment, c'est la frustration du résultat parce que je pense qu'on avait largement les moyens de gagner ce match et qu'il a fallu encore deux coups du sort. Ce sont deux pts qui s'échappent pour moi.

Après, sur l'investissement des joueurs, je n'ai aucun reproche sur le comportement, les attitudes et les intentions. Là dessus je suis satisfait. On devait montrer aussi à nos supporters qu'on n'a pas lâché. Il n'y a personne qui lâche.

On a fait un match cohérent et consistant. Malheureusement cela ne nous a pas souri parce qu'on a manqué aussi de justesse technique avec le ballon.

C'est rassurant. Maintenant, il faut qu'on transforme ces matchs nuls en victoires et les défaites qu'on a pu subir en match nul au moins. Ce soir, il y avait la place pour gagner. Je ne fais pas la fine bouche. On aurait signé sur ce résultat avant le match. après le match, le scénario fait qu'on peut avoir un peu de regrets."

Hugo Vandermersch (défenseur du SMC et auteur du deuxième but) : "On a surtout un grosse pensée pour Mehdi (Chahiri) qui a connu ce soir une grosse blessure. On lui apporte tout notre soutien parce qu'il en aura besoin et on sera là pour lui.

quand on voit ce genre d'image... Déjà quand on les voit à la télé, cela fait froid dans le dos. Et quand on le vit et que l'on entend la réaction de notre pote, cela fait doublement froid dans le dos et on aime pas voir ce genre de chose. Faut savoir vite ce remettre dans le match mais sur le coup cela fait mal.

Après, on a un autre sentiment, celui de ne pas rapporter la victoire. On aurait aimé. Maintenant il y a du mieux. On a montré qu'on jouait en équipe. Il faut faire basculer ça et travailler. C'est sûr que j'aurais aimé que mon premier but en championnat ramène la victoire. Maintenant cela ne l'est pas. Faut travailler, faut regarder ce que l'on a moins bien fait ce soir et puis faire tourner ça."