Défaite du SM Caen à Chambly (2-4) : "On est obligé d'être inquiet"

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen : "Je n'ai pas encore de nouvelles de notre gardien (Sortie à la 85e après avoir perdu connaissance sur le terrain). Je ne peux pas apporter de précision. J'espère franchement que ça va aller. Toutes mes pensées accompagnent Gari (Innocent).

C'est un match qu'on n'a pas su fair tourner en notre faveur. On avait pourtant mis les bons ingrédients malheureusement on est trop friable. C'est un constat récurrent. a partir de là on ne maîtrise pas. On donne les buts. Il y a bien sûr encore une fois et comme toujours la responsabilité du coach que je suis mais après au football il y a quand même le moins disant et le moins disant il doit être effectué par les joueurs. Et le moins disant défensivement, il n'y est pas.

On a un nombre incalculable d'occasions et on a l'impression qu'il faut des efforts incroyable pour marquer des buts.

On est obligé d'être inquiet. Ne pas être inquiet à mon avis c'est très imprudent. Il faut se reprendre."

Prince Oniangué (défenseur du SM Caen) : On avait très bien commencé le match en ouvrant le score. On était bien et après on s'est mis à perdre des ballons et qui ont entraîné cette série de buts. C'est vraiment dommage.

Dans cette période un peu difficile, on a tendance à encaisser le deuxième but rapidement. Ce sont des choses qu'il va falloir corriger.

Je ne pense pas qu'il faut être inquiet. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a un autre match rapidement à jouer (mardi contre Valenciennes). Il faudrait peut-être que l'on fasse une réunion entre joueurs pour voir ce qui ne va pas. Mais je ne suis pas inquiet, il y a de la qualité dans ce groupe. On l'a démontré dans le passé.

J'ai un peu l'image d'une voiture. Quand elle n'avance pas, au bout d'un moment faut qu'on fasse une petite pause, voir un peu s'il y a des choses qui ne vont pas. Et ensuite trouver ce qu'on peut toruver pour remettre la machine en route.