Face à Chambly, le SM Caen veut s'appuyer "sur ce qu'il sait faire de bien"

Le SM Caen reçoit Chambly dans un contexte extrêmement favorable au club de football normand même si le coach normand reste prudent.

"Il ne faut pas verser dans l'excès de confiance. Il ne faut pas oublier que cette équipe de Chambly est difficile à manœuvrer même si elle n'a pas de chance depuis le début de saison. Il faut rester vigilant mais il faut aussi s'appuyer sur ce que l'on fait de bien. Il faut avoir confiance en soi et en nos capacités à être une équipe qui donne dans l'assurance."

La victoire à Rodez (3-0) a offert un septième point en trois journées aux hommes de Pascal Dupraz. Et le Stade Malherbe a enregistré la venue d'une deuxième recrue officialisée ce vendredi même si Yoann Court ne pourra pas être aligné dès ce samedi contre Chambly.

"Yoann Court est sans doute à 50%, estime le coach caennais. On va voir comment on procède. Après le match de Chambly, s'il est qualifié, il postulera. On trouvera bien une place pour lui. Certainement au départ, il va falloir gérer ses temps de jeu. On verra. On ne va pas se précipiter mais si on en a besoin on n'en fera pas l'économie."

Aliou Traoré étant également absent "après avoir choppé un truc", le coach du SM Caen va de nouveau s'appuyer sur un effectif identique à celui de l'an passé pour affronter Chambly à l'exception d'un joueur (Yacine Bammou) et de la montée en puissance des jeunes de la formation.

Aujourd'hui il y a plus de confiance, de spontanéité. Il y a un vrai projet commun. Tout le monde fait des efforts.

D'une saison à l'autre, les cadres (Riou, Weber, Gonçalvés... ) ont su hausser leur niveau de jeu et l'équipe ne présente plus le même visage. "Moi je les ai les raisons mais je ne vais pas vous les donner", s'amuse Pascal Dupraz. Le coach caennais en avance cependant deux.

"Ce que l'on a fait c'est qu'on les a respecté en leur proposant de s'entraîner comme des joueurs professionnels. S'ils ont été choisis par les décideurs, c'est qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient apporter au Stade Malherbe. Et ces joueurs d'expériences que vous citer sont aujourd'hui athlétisés."

La seconde raison réside dans la confiance retrouvée des footballeurs caennais. "Il faut mesurer la saison dernière. Ils ont mal démarré. Ils sont restés avec ça tout le temps, à se faire tancer en permanence. Aujourd'hui il y a plus de confiance, de spontanéité. Il y a un vrai projet commun. Tout le monde fait des efforts."

"On peut juste voir dans les yeux des joueurs et du staff que cette année va être une très belle année, s'enthousiasme l'attaquant Nicholas Gioacchini. Et pour moi, une très belle année c'est une montée en Ligue 1. Ce n'est pas autre chose."

Les Absents

Le SM Caen déplore toujours les mêmes blessés "même si on n'est pas loin du bout du tunnel pour Caleb Zady Séry et Alexis Beka Beka." Caleb Zady Séry devrait pouvoir reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Pour Alexis Béka Béka, il faudra attendre encore un peu, "après la trêve ou peut-être le match avant la trêve."

Malade, Aliou Traoré va reprendre la course la semaine prochaine.

Le groupe probable

Rémy Riou, Thomas Callens - Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Hugo Vandermersch, Jason Ngouabi, Yoël Armougom, Steeve Yago - Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Loup Hervieu, Zeidane Inoussa, Anthony Gonçalves, Prince Oniangue - Nicholas Gioacchini, Yacine Bammou, Kelian Nsona et Jérémy Jeannot.

