SM Caen - Cinq choses à savoir sur la vie de Valentin Henry

Valentin Henry était ce lundi dans les studios de France Bleu. L'occasion de découvrir cinq anecdotes et moments importants de la vie ou de la carrière du Latéral droit du SM Caen.

ⓘ Publicité

Il est originaire de Brest (De Portsall pour être précis)

"Maintenant on vit à Plougonvelin avec ma femme et puis la famille, presque tout le monde est là-bas. J'ai été formé à Brest et j'ai fait vingt ans au club. J'ai fini là-bas professionnel jusqu'à la montée en Ligue 1. J'ai des grosses attaches. Et cette année on a la chance d'avoir plusieurs Bretons dans l'effectif. C'était de très bon moment. Maintenant, il fallait que j'aille m'aguerrir en tant que joueur. J'ai décidé de partir et aujourd'hui j'arrive à Caen. Et il faut savoir que c'était LE club que je voulais faire pendant ma carrière et je suis content d'être là aujourdhui."

Il a signé professionnel sur le tard en finissant ses études

"J'ai signé pro à 21-22 ans. J'avais validé mon bac + 3 et pour le coup dans la foulée j'ai signé mon premier contrat pro tardivement mais cela m'a permis de continuer mes études et de m'enrichir à côté et le jour où ils ont senti que j'étais prêt je l'ai fait. Je suis assez détaché du monde du foot. Ce qui m'importait, c'était de ne rien regretter. je donnais le maximum et le jour où ça a fonctionné j'étais bien entendu le plus heureux des hommes mais la vie continue à côté. J'avais d'autres projets au cas où cela ne l'aurait pas fait. Parce que je pense qu'un footballeur doit penser aussi au fait que les chances de venir footballeur professionnel ne sont pas nombreuses. Il fallait quand même penser à l'après. J'avais ma femme qui était avec moi donc on avait d'autres projets. Maintenant le plus important était celui de réussir dans le foot mais j'ai eu cette chance-là et derrière on ne laisse pas sa place à n'importe qui. On travaille fort pour la garder et on essaye de construire sa carrière du mieux que l'on peut."

"Je conseille à tout le monde d'aller à Rodez"

"Je me suis régalé là-bas. C'était ma première expérience ou je quittais Brest et je suis tombé dans un club familial où on m'a mis en valeur, où on m'a donné du temps de jeu et qui correspondait aussi à nos valeurs en dehors du foot. On aimait beaucoup le côté familial, le côté rural et puis la bonne bouffe. Donc on avait de quoi faire là-bas. Les gens étaient accueillants, gentils et la région était très belle. Nous, on vit aussi des choses simples et c'est pour ça que je dis que je me suis régalé. Si on arrive à allier les deux, le côté positif en dehors du foot et l'aspect positif lié au foot, on se régale et je me suis régalé là.

Après, on faisait aussi avec les moyens du bord. Et c'est vrai que je n'ai pas connu de club amateur. Mais là, on y était vraiment à certains moments. Mais au moins, ça te permet de rester sur terre, de ne pas t'enflammer. Une fois, on est parti jouer à Orléans en voiture un match important pour le maintien. Et on est quand même allé gagner là-bas, même en faisant le trajet tout en voiture. Mais le stadier s'est demandé "C'est quoi cette équipe ?"

Son but contre Bastia et la fin de son histoire dans le Doubs

Ses deux saisons à Sochaux à Rodez et son but contre Bastia dans les arrêts de jeu à Bonal (2-1) en 2022.

"C'était en fin de saison où on était en course pour jouer encore la montée et il y avait les playoff qui se dessinaient. Une saison extraordinaire sur le plan footballistique parce que le coach (Omar) Daf était quelqu'un d'exceptionnel. Il nous a fait vivre une grande saison, avec une grande relation avec lui et un bon groupe. Et c'est vrai que la deuxième saison n'a pas du tout été du même acabit. Ce sont des saisons qui te font progresser en tant que footballeur, en tant qu'homme. Mais si je ne devais en retenir qu'une, je ne retiendrai que la première.

Il y avait de l'administratif, il y avait aussi du personnel parce que, avec le coach, ça ne l'avait pas fait du tout (Olivier Guégan). On avait une opposition chacun et deux Bretons qui n'étaient pas d'accord (rire).. c'est vrai, on avait quelques différends, mais il fallait le gérer. C'est plus tout ce qui se passe autour, les critiques. Ça fait partie de la vie de footballeur. Mais je n'avais jamais été trop confronté à ça non plus. Mais c'est vrai que ce n'était pas évident à gérer. Mais c'est là où je trouve que l'importance du footballeur d'être bien entouré est primordiale. Parce que c'est dans ces moments comme ça qu'on se rend compte que, à côté, il faut avoir des gens qui arrivent à relativiser, qui t'envoient du positif et qui te disent que c'est une passe et que ça va aller mieux. Il faut juste travailler et puis rester droit parce que je pense que c'est la vertu la plus importante là-dedans. Même si des fois ça ne marche pas, au moins tu peux te regarder dans une glace.

Son beau-frère : Mathias Autret

C'est le deuxième club où l'on joue ensemble. Nos femmes sont sœurs. Donc voilà, on se connaissait d'avant. Ça fait longtemps qu'on a ce lien-là. Cela fait presque huit ans maintenant. Et c'est vrai que c'est exceptionnel parce que aujourd'hui, on arrive à vivre des choses qui dépassent le cadre de la relation simplement de beau-frère, parce qu'on vit des choses professionnellement et en dehors, personnelles qui sont exceptionnelles avec nos enfants qui sont extrêmement proches et nos femmes aussi, et nous qui sommes très familles. Voilà, c'est génial de pouvoir avoir des parenthèses de bonheur comme ça qui sortent un petit peu du cadre familial et qui emmène un petit peu tout le monde là-dedans. Donc nous, on est, on est très heureux, on est très proches et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent en dehors, donc c'est que du bonheur.

C'est sûr qu'à la maison ça parle beaucoup foot. Mais bon, quand on arrive devant la mer, en Bretagne, on pose tout ça. Et puis on va jouer avec les enfants à la plage. C'est les meilleurs moments, les moments simples où l'on se retrouve en famille et où on peut partager ces moments-là.