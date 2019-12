SM Caen : Pascal Dupraz espère "qu'il n'y aura pas d’usurpation d’identité contre Clermont."

Le SM Caen clôt 2019 par la réception de Clermont ce vendredi à 20h. Les footballeurs caennais seront privés de trois milieux de terrain (Jessy Deminguet, Jessy Pi et Anthony Gonçalves). Face aux Auvergnats, Pascal Dupraz espère voir un tout autre visage de son équipe que celui vu à Rodez.

Caen, France

C'est assez rare et assez handicapant. Les suspensions privent le SM Caen de trois de ses milieux de terrain (Jessy Pi, Jessy Deminguet et Anthony Gonçalves) au moment de recevoir Clermont ce vendredi lors de la 19eme journée de Ligue 2.

Avec 38 cartons jaunes, le SM Caen est le club le plus averti derrière Valenciennes (40) et Le Mans (46) sans avoir un jeu particulièrement agressif.

Un jour venu, on jouera en tutu rose sur la pointe des pieds et on oubliera que notre sport est un sport de contact.

"C'est comme ça, relève Pascal Dupraz. J'aurais préféré ne pas avoir de suspendus et un choix plus large mais après franchement, les cartons jaunes aujourd'hui sont distribués bien souvent à tort et à travers. Il faut faire avec, c'est comme ça.

Cela fait partie du foot. Un jour venu, on jouera en tutu rose sur la pointe des pieds et on oubliera que notre sport est un sport de contact."

L'entraîneur malherbiste a également déploré quelques absences surprises dans son groupe et des blessures qui l'ont laissé dubitatif à l'approche de la trêve.

Je ne sais pas pourquoi mais il y a toujours des types qui ont des douleurs improbables comme ça la dernière semaine.

"C'est bizarre, ça. C'est chaque année pareil. Je ne sais pas pourquoi mais il y a toujours des types qui ont des douleurs improbables comme ça la dernière semaine. Il y en a beaucoup mais le malheur des uns fera le bonheur des autres.

Il y en a même à qui j'avais prévu du temps de jeu pour ce match-là sans leur dévoiler et bien manque de pot! Ils sont blessés. On ne donnera pas de noms."

Parmi les milieux de terrain qui ont été peu ou pas alignés par Pascal Dupraz, Jan Repas et Durel Avounou sont ainsi à l'infirmerie.

Ces absences bénéficieront notamment à Alexis Beka Beka. Le jeune défenseur de la réserve du SM Caen a été replacé depuis plusieurs semaines et l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc caennais dans un poste de milieu. Il sera titularisé pour la première fois avec les pros face à Clermont.

Le joueur polyvalent Alexis Beka Beka devrait être titulaire face à Clermont © Radio France - Olivier Duc

Après le non-match de Rodez (1-2) la semaine passée, l'entraîneur caennais espèrent une toute autre performance ce vendredi soir au moment de clore l'année 2019 et la phase aller du championnat de Ligue 2.

J'ai fait jouer les cousins à Rodez. J'espère qu'il n'y aura pas d'usurpation d'identité demain (vendredi) contre Clermont.

"Quoiqu'il arrive, nous allons présenter une équipe compétitive, plus compétitive que l'équipe que j'ai aligné la semaine dernière à Rodez. Bon, il faut dire que c'était entièrement de ma faute parce que je ne me suis pas aperçu en donnant les convocations que j'avais convoqué les cousins germains en fait des joueurs.

J'ai fait jouer les cousins à Rodez. J'espère qu'il n'y aura pas d'usurpation d'identité demain (vendredi) contre Clermont."