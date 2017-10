SM Caen : clore le mois d'octobre victorieusement face à Troyes

Le SM Caen va clore le mois avec la réception de Troyes lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Caennais, qui restent sur deux défaites en championnat (Angers et Monaco) vont tenter d'éviter de finir octobre avec un zéro pointé avant un mois de novembre plus costaud (OM, Nice, Bordeaux, Strasbourg).

La qualification en Coupe de la Ligue contre Lorient (1-0) mardi soir a été entièrement bénéfique pour le SM Caen. Elle a redonné du temps de jeu aux remplaçants (Nkololo, Kouakou), permis de titulariser des recrues pour la première fois de la saison (Peeters, Sankoh), de lancer des jeunes du centre de formation (Armougom, Deminguet) tout en poursuivant l'aventure en Coupe.

Il faut maintenant confirmer en championnat et éviter de finir le mois d'octobre sans engranger le moindre point. Il faudra pour cela se débarasser d'une équipe de Troyes qui a retenu les leçons de son dernier passage catastrophique en Ligue 1 en 2015-2016.

Retrouver de la simplicité dans la transmission du ballon

"Actuellement on se complique pas mal les choses, explique Patrice Garande et je voudrais voir au niveau de l'attitude, de l'état d'esprit ce que j'ai vu à Lorient : qu'on sente d'entrée de jeu que cette équipe a envie de s'imposer et surtout au niveau de l'utilisation du ballon qu'on soit plus simple. Avant de faire une passe, on a besoin de faire un dribble ou un geste technique qui est quelque fois superflu. je trouve qu'on a aussi moins de mobilité. autour du porteur"

Un potentiel offensif qui tarde à s'exprimer

Depuis le début du championnat, Seuls Ivan Santini, Ronny Rodelin et Damien Da Silva ont marqué. "Il faut vouloir marquer des buts, martèle l’entraîneur du SM Caen, ne pas se contenter d'être là devant les buts. Si on est là, c'est pour marquer et faire le bon geste devant le but. Les joueurs de côté doivent aussi avoir cette volonté de marquer des buts. Aujourd'hui, on peut être beaucoup plus performant dans ce domaine-là." Le but de Christian Kouakou sur une passe de Stef Peeters mardi soir à Lorient va dans le bon sens.

Hervé (Bazile) doit marquer plus de buts. Christian (Kouakou) est un garçon qui ne marque pas assez de buts. Je lui dit tous les jours. ronny (Rodelin) fait partie des garçons dont j'attends plus, beaucoup plus. Il est d'une adresse phénoménale. C'est l'exemple -type du joueur qui doit avoir en tête que c'est un attaquant."

Méfiance face à Troyes

Avec 12 pts en 10 journées, Troyes a retenu les leçons de son précédent passage-éclair en Ligue 1 en 2015-2016 (20e avec 18 pts et 3 victoires en 38 journées). "C'est l'une des équipes les plus performantes à l'extérieur (7 pts), valide Patrice Garande. Je sais que ça va être un match compliqué. Je pense qu'ils vont jouer relativement bas avec un bloc très hermétique, très compact. C'est une équipe qui fait son championnat et qui a de la qualité."

Un calendrier qui va se corser

Si le SM Caen a signé un temps de passage rassurant dans ce premier quart de championnat (15 pts avant de recevoir Troyes contre 10 la saison passée à pareil époque), il va devoir composer en Novembre avec deux déplacements à Marseille (5e) et à Strasbourg et la réception de Bordeaux (7e) et d'un européen, Nice.

Une victoire face à Troyes permettrait d'aborder ces rencontres confortablement installé dans la première partie du classement.