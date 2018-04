Caen, France

Avec 35 pts au lendemain de la réception de Strasbourg (1-0) et la qualification en quart de finale de la Coupe de France contre Lyon (1-0), le SM Caen pensait pouvoir assurer son maintien lors des cinq matchs qui le séparait de sa demi-finale historique contre le PSG mercredi 18 avril 2018. Il ne reste finalement que la venue de Toulouse samedi 14 avril pour se libérer l'esprit du championnat. Les pessimistes rappelleront le cas de Strasbourg, descendu en Ligue 2 en 2008 avec 35 pts après avoir perdu ses onze derniers matchs. Les optimistes diront que les footballeurs caennais ne peuvent au pire qu'en perdre dix à la suite d'ici la fin de la saison de Ligue 1. Ils affirmeront surtout qu'une simple victoire du SM Caen face à Toulouse ce samedi soir assurerait quasiment une cinquième saison de suite en Ligue 1. La tâche face au 17e, à la recherche d'une victoire depuis huit journées, semble abordable.

Le souci, c'est que les footballeurs caennais ont déjà eu l'occasion d'obtenir cette fameuse onzième victoire et qu'ils l'ont laissé filer et pas qu'un peu : à Angers (0-3), à Amiens (0-3) ou encore contre Montpellier (1-3). Ils repenseront sûrement avec regrets au tir sur le poteau d'Enzo Crivelli à Lyon (0-1) alors que le score était encore vierge en deuxième mi-temps.

A nous de faire le boulot"

Les joueurs caennais n'ont jamais caché qu'ils se faisaient une joie de penser à la demi-finale de Coupe de France, rendez-vous historique pour le club normand tout en assurant qu'ils étaient avant tout concentrés sur le championnat, de Vincent Bessat ("On a un objectif sur les matchs avant la Coupe. A nous de faire le boulot pour que cela se passe bien.") au capitaine Julien Féret ("La dernière marche à gravir est souvent la plus dure. C'est comme un tennisman qui doit servir pour le gain du match.").

Leur coach avait bien pressenti le danger et fixé publiquement un objectif de points à ses joueurs ( au moins six points après les matchs contre Montpellier, Amiens et Toulouse) sans parvenir à relancer la machine.

Des joueurs fragilisés

La succession de contre-performances des Caennais (0 pt sur 12, 10 buts encaissés pour un seul marqué lors des quatre dernières rencontres) a fragilisé mentalement les hommes de Patrice Garande. "Depuis notre victoire contre Strasbourg (2-0), concède le coach caennais, inconsciemment, il y a eu un petit relâchement et, quand une équipe comme nous baisse de niveau, elle se retrouve en difficulté contre n'importe qui."

La beauté de l'affiche contre le PSG, le défi sportif qu'il représente et la possibilité d'atteindre une finale de Coupe de France peut suffire à transcender les joueurs. Mais s'ils se présentent contre des Parisiens en pleine confiance (41 victoires de suite dans les Coupes nationales) sans s'être débarrassé contre Toulouse du poids du maintien, leur cote sur les sites de paris en ligne sera stratosphérique.