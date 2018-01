Caen, France

Pour affronter le Canet Roussillon FC, Le SM Caen se déplacera sans huit de ses joueurs.

Les défenseurs Damien Da Silva (suspendu), Adama Mbengue (pubalgie) et Mouhamadou Dabo, les milieux de terrain Jessy Deminguet (talon), Youssef Aït Bennasser (adducteurs) et l'attaquant Jeff Louis (inflammation genou) ne viendront pas.

Le milieu de terrain Valentin Voisin a lui été prêté à Avranches et Jordan Leborgne passe un essai avec un autre club.

Brice Samba débutera dans les buts

Brice Samba débutera dans les buts caennais. Le gardien, arrivé cet été de Marseille, a déjà joué les matchs de Coupe de La Ligue (à Lorient et à Monaco) ainsi que deux matchs de Ligue 1 cette saison (contre Lille et à Bordeaux).

C'est le match-type de Coupe qui peut être un match piège si on ne le prend pas dans le bon sens

De ce match, Patrice Garande attend avant tout la qualification. "En coupe, il n'y a que ça qui compte." Son équipe n'a jamais chuté en Coupe de France face à des amateurs depuis qu'il est entraîneur du SM Caen (juin 2012). Il attend donc un comportement exemplaire de ses joueurs et ne prend pas à la légère l'équipe du Canet Roussillon FC.

"C'est le match-type de Coupe qui peut être un match piège si on ne le prend pas dans le bon sens. Cette équipe a beaucoup de qualité et a dans ses rangs des joueurs qui ont joué en seconde division. A nous d'abord de faire ce qu'il faut. Si on n'est pas dedans, si on ne met pas du rythme, si on ne s'impose pas tout de suite, _c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes_."