Le SM Caen à Guingamp : faire oublier Ajaccio

Trois jours après la défaite concédée à Ajaccio (0-1), Pascal Dupraz n'a toujours pas digéré la performance de son groupe en Corse. Le coach du SM Caen l'a fait savoir en conférence d'avant-match au moment d'aborder la question classique pour u match de coupe à savoir s'il allait faire tourner son effectif.

"Je vais davantage signifier mon mécontentement. Je vais faire des choix forts. Il nous reste dix-huit match plus la Coupe. Il est temps et la période s'y prête. Cela fait un mois et demi qu'on avance pas. Je vais m'attacher à observer la compétitivité des joueurs à leur poste. Des joueurs ont été transparents à Ajaccio, je ne vois pas pourquoi je leur donnerai d'avantage de temps de jeu"

Pas d'impasse sur la Coupe

"C'est une compétition importante même si elle est bizarre cette année pour les raisons que vous connaissez, relève Pascal Dupraz. Rien qu'à l'idée que de savoir que le vainqueur de ce match jouera le PSG, si j'étais footballeur professionnel je n'aurais qu'une envie, c'est de me montrer à mon avantage pour avoir cette chance-là. Jouer la meilleure équipe de France qui est la dernière finaliste de la Ligue des Champions. Cela situe le truc sympa qui pourrai venir là dans notre calendrier pour une fois sans pression."

Des Guingampais privés de succès à Roudourou

Si Guingamp démarre mieux l'année en championnat ( Deux nuls et une victoire), les footballeurs bretons n'en sont pas moins privés de victoires à la maison depuis la venue d'Auxerre (2-0) le 19 octobre dernier soit une série de sept rencontres sans le moindre succès qui correspond à la mise en place des matchs à huis clos.

Et sur les quatorze dernières journées, l'EAG n'a gagné qu'un match à Châteauroux (3-2).

Johann Lepenant et Benjamin Jeannot titularisés?

L'entraîneur caennais ne cesse de tarir d'éloge sur les rentrées du jeune milieu de terrain de 18 ans. Il n'a fait que quatre apparitions pour treize minutes de jeu en Ligue 2 mais postule pour une place de titulaire pour la première fois de sa jeune carrière.

Benjamin Jeannot dont la patience a été maintes fois louée par son coach pourrait être titulaire pour la première fois de la saison en soutient à Alexandre Mendy. Anthony Weber devrait retrouver sa place en défense centrale.

En attendant une possible première titularisation, Johann Lepenant a tenu sa première conférence de presse d'avant-match © Radio France - Olivier Duc

L'infirmerie Caennaise

Lors de la dernière séance d'entraînement, le latéral droit Steeve Yago a stoppé la séance avant le groupe. Le milieu Anthony Gonçalves poursuit sa reprise en individuel. Yacine Bammou semble apte pour un retour.

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Sulivan Pean – Hugo Vandermersch, Anthony Weber, Yoël Armougom, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez – Jessy Pi, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Aliou Traoré – Kélian Nsona, Alexis Beka Beka, Nicholas Gioacchini, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Yacine Bammou et Caleb Zady Sery.

Guingamp - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu