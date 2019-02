SM Caen - Courbis : "Des bosses sur la tête pas encore soignées, ni guéries"

Caen, France

France Bleu : Vous avez décidé de répondre positivement à la sollicitation du SM Caen de venir épauler Fabien Mercadal jusqu'à la fin de la saison. C'est un entraîneur que vous suiviez particulièrement ?

Rolland Courbis : "Je le connais depuis plusieurs années et j'ai notamment suivi son bon parcours au Paris FC. Quand je regarde une équipe plusieurs fois, et qu'elle a un niveau intéressant sans avoir de gros moyens, je me dis pour qu'elle ait des résultats comme ça, y'a évidemment de bonnes personnes à des postes importants mais surtout, c'est obligé qu'il y ait un bon entraîneur. Ça ne peut pas être autrement".

France Bleu : Selon vous, qu'est-ce qui fait que Fabien Mercadal n'ait pas eu autant de réussite avec le SM Caen ?

RC : "C'est impossible à expliquer ! D'ailleurs, personne ne peut savoir ce qui se serait passer avec un autre autre entraîneur. Pas sûr qu'avec un autre, Caen aurait eu plus ou moins de 18 points après 24 matchs). On peut chercher des explications : les blessures, la malchance, la méconnaissance de la Ligue 1, le manque d'expérience, oui... Après, savoir ce qu'il a manqué... Il faut déjà être sûr qu'il ait manqué quelque chose. Si c'est moi à la place de Fabien en début de saison, peut-être que c'est lui qui finit par venir me donner un coup de main".

France Bleu : Vous avez rencontrés les joueurs, vous avez vu le match contre Strasbourg. Quel est votre premier ressenti ?

RC : "Il y a un manque de confiance. Je ne l'ai pas ressenti en parlant avec les joueurs mais je l'ai vu sur le terrain contre Strasbourg. C'est sûr qu'on sent qu'on a joué ce match là avec quelques bosses sur la tête qui n'ont pas été soignées ni guéries. Si un joueur qui a un niveau de 12 ou 13/20 et qu’aujourd’hui il est à 9 ou 10 ou 8... on ne va pas l'amener à un 16... mais on se contentera que tout le monde retrouve son niveau. Aujourd'hui il y en a beaucoup à 50% seulement. Il faut s'attacher à ça d'abord.

"L'éventuel barrage, c'est un copain !"

France Bleu : A quelle fréquence voulez-vous être aux côtés des joueurs et du staff ?

RC : "Lors des matchs, bien évidemment, mais aussi quatre jours par semaine. Ce matin (mercredi), j'ai eu Fabien avant l'entrainement, puis après et encore après. Evidemment, je ne peux pas faire la semaine comme ça mais si ce n'est qu'un jour, ça va. Le reste du temps, c'est quand même plus logique que j'assiste aux entraînements, que le staff me voit, que les joueurs me voient, que je puisse leur donner mon ressenti, et ça je ne peux pas le faire de Paris.

France Bleu : Vous avez déjà parlé des barrages de maintien comme d'un objectif...

_RC : "_Quand on est 19ème et qu'on a le calendrier qu'a Caen, si on joue les barrages, on doit sauter de joie ! Tant mieux si on ne les fait pas, mais à condition qu'il y en ait trois (adversaires) derrière nous. Et si au soir de la 38ème journée, on est en barrage, on boit le champagne dans les vestiaires, à la santé de la future victime.

France Bleu : Vous semblez confiant, certain du maintien du SM Caen en cas de barrage face à une équipe de Ligue 2.

RC : C'est pas moi qui le pense, tout le monde le pense. Dans les barrages, les équipes de Ligue 2 jouent entre elles, font des matchs aller-retour pendant que l'équipe de Ligue 1 se prépare tranquillement, sans blessure, sans carton jaune, ni rouge. Et le match retour est chez le club de Ligue 1. Si le club de Ligue 2 arrive à monter, il faudra l'applaudir. Je préfère largement être le club de L1 que celui de L2.

Toulouse - Caen, 26ème Journée de Ligue 1. Dimanche, à 15h. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu, à partir de 14h30.