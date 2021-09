SM Caen. Court a la catastrophe

Énorme coup dur pour le Stade Malherbe Caen! Yoann Court, milieu de terrain, maître à jouer et meilleur passeur de l'équipe, va se faire opérer d'une blessure à l'adducteur. Il ne devrait pas revenir avant le mois de janvier 2022.

Yoann Court ne reverra plus le ballon en 2021. Le milieu de terrain du SM Caen va se faire opérer de l'adducteur et ne rejouera pas avant la trêve hivernale.

L'histoire de Yoann Court au SM Caen est décidemment parsemée d'embuches. Après une première saison en Normandie cisaillée par les pépins physiques, le milieu de terrain malherbiste semble repartir sur des bases identiques. Son entame prometteuse - 2 passes décisives en 2 matchs - a vite été stoppé par une lésion à l'adducteur lors de la réception de Sochaux (3ème journée).

Sorti à la demi-heure de jeu, il devait au départ en être quitte pour quinze jours à l'infirmerie. Quinze jours transformés en un mois, puis en six semaines... et désormais en cinq mois minimum. Car son mal s'est révélé plus profond que prévu. Dans l'incapacité de reprendre son activité correctement, Yoann Court n'a d'autre choix que de subir une opération.

Pas de retour avant janvier 2022

Elle aura lieu mardi 14 septembre. Blasé, dépité, son entraîneur Stéphane Moulin ne le voit pas revenir sur un terrain pour un match officiel de Ligue 2 "avant la fin de la trêve hivernale", soit en janvier 2022 ! La saison à peine commencé, c'est un terrible coup dur pour le Stade Malherbe Caen, qui perd l'un de ses meneurs de jeu titulaire, mais aussi un maître-artificier en matière de coup de pieds arrêtés. Il avait d'ailleurs délivré deux passes décisives pour Alexandre Mendy, sur corner, face à Rodez (4-0), et Niort (1-0). Un autre corner avait même amené un pénalty contre les Ruthénois.

Pour le remplacer sur la pelouse lors du prochain match face à Pau, le technicien caennais pourra compter sur l'une de ses dernières recrues Medhi Chahiri, ou sur Andreas Hountondji, de retour de blessure, mais pas sur Jessy Deminguet. Touché aux abdominaux, le Lexovien est forfait pour la réception de l'équipe béarnaise.

