SM Caen - Damien Da Silva de retour pour sa centième en Ligue 1

Suspendu pour l'ouverture du championnat à Montpellier (0-1), Damien Da Silva lance sa quatrième saison samedi à domicile face à St Etienne sans savoir encore s'il s'agira de sa dernière sous le maillot de du SM Caen. Face aux Stéphanois, il pourrait jouer son 100e match de Ligue 1.

C'est votre quatrième saison sous les couleurs du SM Caen et c'est la première fois que vous manquez la première journée?

Oui, c'est la première fois que cela m'arrive d'être suspendu une première journée de championnat. C'est une nouveauté pour moi. Après, cela arrive. Cela ne change rien dans ma préparation.

Je n'ai pas pu libérer cette excitation du début de saison sur le terrain. Je l'ai gardée en moi et je la libérerai j'espère ce week-end.

C'est toujours un peu frustrant de ne pas participer au match?

C'est toujours un peu frustrant parce qu'on se prépare comme tout le monde. On a toujours l'excitation de commencer le début de saison et cette fois-ci je n'ai pas pu libérer cette excitation sur le terrain. Je l'ai gardée en moi et je la libérerai j'espère ce week-end.

Les rares fois où vous ne participez pas aux matchs (15 absences en trois saisons et 115 matchs de Ligue 1), est ce que vous les regardez, vous les écoutez?

Bien sûr. Souvent, j'aime être chez moi pour le regarder tranquillement parce que je sais que je suis très tendu quand je regarde mes collègues jouer et j'aime bien rester enfermé chez moi tranquillement tout seul.

Je sais que je ne suis pas forcément méchant mais il y a des fois où je suis quand même un défenseur engagé.

La saison passée, vous aviez eu quatre cartons jaunes et deux rouges. Cela faisait longtemps que vous n'en aviez pas eu autant?

Non, je pense que prendre quatre jaunes, ce n'est pas beaucoup. Après oui, deux rouges, c'est bien quand même pour un défenseur (rire). Je sais que je ne suis pas forcément méchant (Il n'avait jamais pris de rouge avant de jouer en Ligue 1) mais il y a des fois où je suis quand même un défenseur engagé. Il y a des fois où ça peut être un peu limite sur certaines actions mais je ne pense pas que ce soit un critère d'être méchant pour moi. Je pense qu'il faut être aussi conscient qu'on est défenseur et que c'est toujours on va dire un peu normal de prendre des cartons sur certaines actions.

Prendre des cartons fait partie du jeu

Il y a différentes palettes de cartons allant de la faute antisportive pour casser une action ou de petits coups à faire aussi?

Oui, ça fait partie du jeu. Il faut avoir ça à l’idée. Des fois, prendre un jaune peut être utile à l'équipe pour couper un contre. C'est un peu un sacrifice des fois. Ça peut se tourner dans ce sens-là aussi. Et puis des fois c'est un peu de maladresse aussi. Ça arrive parfois aussi. Ça fait partie de notre métier de défenseur.

La défense du SM Caen a été revue en terme de recrutement avec des départs (Yahia, Ben Youssef, Adéoti) et tout un changement de cette défense centrale.

C'est vrai que les joueurs que vous citez ont beaucoup joué l'année dernière et ne sont plus là aujourd'hui. Forcément, ça fait un changement à ce poste-là. Après, Alexander (Djiku) est arrivé et s'est bien adapté je trouve. Il va nous faire du bien aussi. Ça fait partie de la vie d'un club. On perd des collègues et on en retrouve d'autres. C'est souvent comme ça. Il faut maintenant penser à cette nouvelle saison avec Alexander qui va sûrement jouer beaucoup dans cette charnière.

En Ligue 1, s'il manque un joueur sur le travail défensif, on est vite en difficulté.

Quand les gens regardent les statistiques et les 65 buts encaissés l'année dernière par le SM Caen, ils ont tendance à pointer du doigt la défense mais elle n'est pas la seule en cause. La défense, c'est un bloc défensif, c'est un terme plus large?

C'est sûr qu'il ne faut pas tout remettre sur la défense. Après il faut se remettre en cause aussi. Nous, les défenseurs, en premier, on n'aime pas prendre de buts.C'est une évidence et quand on en prend beaucoup c'est qu'on est concerné, nous les premiers mais nous ne sommes pas les seuls concernés. C'est un groupe qui défend. A ce niveau-là, en Ligue 1, s'il manque un joueur sur le travail défensif, on est vite en difficulté. On sait que c'est le travail de tout un groupe.

Comment percevez-vous l'arrivée de nouveaux joueurs? C'est une nouvelle concurrence?

Oui, c'est une nouvelle concurrence. Il ne faut jamais rester tranquille à ce niveau-là, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Je pense que les joueurs ont tous besoin de concurrence. Cela fait partie de notre métier. On a envie d'avancer et justement de ne pas perdre sa place et je trouve cela bien d'avoir de la concurrence. Elle est d'un bon niveau cette année et c'est bien pour l'équipe.

Il y a ce premier match à domicile (face à St Etienne). La fin de saison passée avait été difficile (six défaites consécutives à d'Ornano). C'est une nouvelle saisons mais il reste ce contexte?

On a envie de se sentir fort à domicile.

On a envie de bien faire à domicile, tout simplement. Nos supporters ont toujours répondu présents la plupart des matchs à domicile donc c'est quelque chose qu'on doit leur rendre sur le terrain par au moins l'envie et ce que l'on met sur le terrain. après, les résultats, c'est autre chose mais c'est vrai qu'on a envie de se sentir fort à domicile, de sentir quelque chose de très costaud, que cela devienne très compliqué pour l'adversaire de revenir avec un résultat quand il vient chez nous. On a envie d'avoir cette identité-là. après il faut le faire sur le terrain et pas dans les paroles mais on a envie de bien commencer à domicile contre St Etienne.

C'est dur d'être en difficulté à domicile comme la saison passée où vous avez eu le 20e bilan de la saison à domicile?

C'est toujours plus dur parce qu'on sait que quand on a des résultats à domicile, que tout le monde est derrière nous, on sait que le match suivant tout le monde va être derrière nous. C'est vrai que mentalement ça peut avoir un petit impact dans le sens où on se sent bien à domicile. L'année dernière, ça n'a pas été le cas, on n'a pas eu les résultats. Forcément, les gens étaient un peu mécontent, ce qui est logique en soi parce qu'ils viennent voir quelque chose qui leur fait plaisir avec du beau jeu et du résultat. On n'a pas su rendre ça l'année dernière. C'est vrai que quand il y a les résultats et que tout le monde est dans le même sens, on est toujours content de recevoir une équipe et on sait que ça va être compliqué pour eux.

L'année dernière, on n'a pas eu les résultats. Forcément, les gens étaient un peu mécontent, ce qui est logique en soi.

Quel est le plaisir de reprendre une nouvelle saison de Ligue 1?

Déjà, quand on a connu une saison galère comme l'année dernière, on est excité de repartir sur une nouvelle saison, un nouveau challenge. On sait que les compteurs sont à zéro. Tout le monde repart sur un pied d'égalité donc c'est excitant. On a envie de mieux faire aussi avec cette envie de ne pas connaître une saison galère comme l'année dernière, de prendre plus de plaisir et d'avoir des résultats. On l'a connu les années précédentes. Quand ça tourne bien cela fait des supers saisons et on a envie de les revivre tout simplement.

Quand ça tourne bien cela fait des supers saisons et on a envie de les revivre tout simplement.

Il vous reste un an de contrat. Pour l'instant vous réfléchissez sur une prolongation ou non.

C'est une réflexion personnelle à avoir. Je suis en discussion avec le club. Pour l'instant rien n'est fait mais ça avance tout doucement.

Je peux avoir un projet individuel différent aussi mais c'est vrai que le projet ici aussi est très intéressant pour moi également.

C'est entre une envie d'ailleurs ou faire une carrière à la Nicolas Seube ici?

Oui, les deux sont très attrayants pour moi, je ne vais pas vous mentir. Je peux avoir un projet individuel différent aussi mais c'est vrai que le projet ici aussi est très intéressant pour moi également.