SM Caen, Vikings du Caen Handball, CBC : A chacun son derby au Havre

Caen et Le Havre vont s'affronter ce week-end dans trois disciplines différentes. Les Footballeurs, les Handballeurs et les Basketteurs caennais vont se rendre dans l'agglomération Havraise à chaque fois pour un match à enjeu compliqué à négocier.

"C'est un clin d'oeil, je pense, un hasard du calendrier, relève Roch Bedos, le coach des Vikings du Caen Handball qui affronte samedi soir Gonfreville-l'Orcher. C'est un combat entre la Haute et la Basse-Normandie ou inversement. C'est un petit clin d’œil amusant. On verra à la sortie le bilan du week-end pour les trois équipes."

Les Handballeurs, battus à l'aller d'un but, tenteront de se relancer face au deuxième de Nationale Une dans un match de reprise après une longue trêve samedi soir.

La marche sera encore plus rude pour le Caen Basket Calvados. Les hommes de Fabrice Coursier se rendent dans la salle de Saint Thomas Basket, le club du Havre, ce vendredi à 20h. Les Basketteurs havrais sont leaders de la poule quand le CBC reste sur deux défaites de rang.

"On se déplace au Havre. Le SM Caen se déplace également au Havre donc si on pouvait avoir une belle soirée pour le sport caennais on signerait tout de suite.

On va déjà s'attacher, nous, à faire le match le plus dense possible. On va avoir la possibilité de récupérer notre meneur de jeu américain qui sera qualifié (Bryquis Perine). Ça va nous faire du bien mais il est certain qu'on va se déplacer chez une équipe en pleine confiance alors que nous, nous sommes un peu en reconstruction."

On a des choses à se faire pardonner. J'espère qu'on répondra tous présents. Jonathan Rivierez

Le troisième derby drainera le plus de monde et se jouera ce vendredi soir toujours à 20h au Stade Océane du Havre. Le SM Caen tentera de faire oublier la défaite du match aller à domicile (0-3) face au voisin du SM Caen.

"On a pris une correction au match aller, rappelle le défenseur caennais Jonathan Rivierez, en plus chez nous. On a des choses à se faire pardonner. J'espère qu'on répondra tous présents. Perdre un derby à domicile de la façon dont on l'a perdu, on n'a pas le droit. Il faut se le rappeler et quand on ira au havre on s'en rappellera."