La DNCG accorde au SM Caen un sursis d'une semaine pour apporter ses garanties

Le Stade Malherbe Caen faisait partie ce jeudi 25 juin des premiers clubs dont la situation pour la saison prochaine était examinée par la DNCG.

Toute la difficulté pour le club de football normand est qu'il travaille sur un remaniement de son capital avec une montée en puissance d'un ou de plusieurs actionnaires.

Le "gendarme financier" a décidé un "sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG." C'est à dire qu'avant de rendre sa décision, la commission de contrôle attend que le club de foot normand apporte des pièces complémentaires prouvant la solvabilité de son budget et la solidité de ses garanties.

Un exercice d'équilibriste

"C'était un peu un exercice d'équilibriste qu'on avait à faire ce matin (jeudi), explique le président Fabrice Clément. On sait quel est notre projet. On sait l'expliquer mais on ne sait pas le prouver pour le moment parce que les choses ne sont pas concrétisées.

Je vous avoue que je ne suis pas mécontent d'avoir évité le couperet de la relégation administrative en National. Cela m'aurait embêté dans le contexte actuel du club. On est ravi d'avoir échappé à ça. Maintenant il nous reste aux actionnaires et à moi quelques jours pour continuer à travailler."

Rendez-vous à nouveau devant la DNCG jeudi prochain

La DNCG a laissé jusqu'au jeudi 02 juillet pour produire ces documents soit une semaine. En coulisse, les principaux actionnaires semblent se montrer confiant en raison de la rapidité dont avance le dossier et dans un climat dépassionné, après les tumultes liés au départ de Jean François Fortin.

Deux autres clubs de Ligue 2 ont été auditionnés également ce jeudi 25 juin. Valenciennes a vu sa masse salariale encadrée.

Même décision pour l'AS Nancy-Lorraine avec en plus l'encadrement des indemnités de transferts pour le club lorrain qui ne pourra pas casser sa tirelire pour recruter.