SM Caen - Pascal Dupraz : "Notre équipe est très difficile à manœuvrer."

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen

J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. J'ai bien sûr aimé notre entame de match. On a fait en sorte de marquer ce premier but très tôt et ensuite on a un peu trop reculé.

On n'a pas suffisamment agressé le porteur de balle adverse ce qui fait que cela nous a mis en difficulté. On a plutôt couru après le ballon. Après le but marqué, jusqu'à la mi-temps, ce n'est pas net.

C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps mais en fait les joueurs et le groupe veulent tellement appliquer ce que je demande que quelque fois ils en oublient les initiatives qui doivent venir du terrain. Avec la confiance, cela va venir.

Il faut garder la mesure mais notre équipe est très difficile à manœuvrer parce que tout le monde s'emploie défensivement. C'est bien parce que généralement quand on dit de vous que vous avez une bonne équipe cela veut dire que vous avez perdu. donc quand on dit que vous avez une équipe chiante à jouer, cela veut dire que le résultat est au bout.

On aurait du marquer bien avant parce qu'on restait sous la menace de Rodez.

C'était bien. Je suis très satisfait mais ce n'est que le début. On va garder mesure Ce qui est sympa c'est de se dire qu'à la fin du match on avait une moyenne incroyablement d'âge basse.

Là aussi au travers de l'attitude des rentrants, cela fait plaisir. C'est pour cela que j'aime le foot et que je me dit que je voudrais bien rester longtemps à vivre ces émotions-là parce que je n'ai pas trouvé autre chose pour vivre de belles émotions que le football.

L'entraîneur de Rodez Laurent Peyrelade © Radio France - Olivier Duc

Laurent Peyrelade, entraîneur de Rodez

"Je pense qu'on a rate le coche en première mi-temps. Ce soir on apprend contre une équipe qui nous est supérieure que l'efficacité dans le foot, c'est primordiale. C'est la leçon du soir. C'est logique et sévère en même temps.

C'est une équipe très forte dans le deuxième ballon grâce à Yacine Bammou. C'est une équipe difficile à bouger, vous avez pu le voir. Il ne faut pas concéder l'ouverture du score sinon ça se referme comme une huître. C'est ce qui s'est passé. Contre une équipe comme celle-là, il faut avoir de la persévérance.

Je regrette juste les trois occasions qu'on a en première mi-temps pour revenir au score, avoir un autre match et les faire sortir plus qu'ils ne l'ont fait. Ce match doit nous servir pour les suivants."

Jonathan Rivierez, défenseur du SM Caen

On rentre bien dans le match. On marque ce but. Cela nous fait du bien. Après, c'est vrai qu'on recul mais en ce moment on est solide. On profite aussi de cela. Et après en deuxième mi_temps on a su revenir avec de meilleures attentions et marquer ces deux autres buts.