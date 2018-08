Emmanuel Imorou (ici en blanc en match de préparation contre Guingamp) n'avait plus joué autant avec le SM Caen depuis près de 15 mois

Face au PSG, Emmanuel Imorou a joué les 45 dernières minutes de la rencontre. Cela faisait quinze mois que le latéral gauche n'avait plus joué aussi longtemps avec le maillot de Malherbe sur le dos en championnat... et un certain PSG-Caen en mai 2017 (1-1) où il avait amorcé le contre de l'égalisation dans les arrêts de jeu.

"Je ne sais pas trop quoi vous dire mais effectivement c'est mon retour. Je suis content de rejouer pour ce club, pour ces couleurs. Maintenant, j'ai envie de dire que ce n'est que le début et j'espère que je pourrais jouer toute la saison ici et jouer."

La saison passée, Emmanuel Imorou n'avait joué que 34 minutes en début de championnat avant d'être prêté au Cercle de Bruges. Le défenseur béninois est revenu de Belgique avec un titre de champion de Belgique de deuxième division. Il espère aujourd'hui pouvoir jouer plus que les saisons précédentes où après avoir cumulé les blessures il ne rentrait plus dans les plans de l'entraîneur précédent.

Après une saison pleine à son arrivée en Normandie en 2014-2015 (30 matchs de Ligue 1), il n'a joué depuis que 26 ces trois dernières saisons.

Le changement de coach et l'arrivée de Fabien Mercadal à l'intersaison pourrait lui être bénéfique. Se dit-il, après avoir remplacé Adama Mbengue à Paris, qu'il peut relancer la concurrence sur le poste de latéral gauche?

"Je ne sais pas. Honnêtement, je ne réfléchis pas comme cela. J'essaye de faire ce que j'ai à faire. J'essaye de montrer que je mérite de jouer. Après, le coach prend des décisions. J'étais bien évidemment déçu de ne pas débuter le match mais on va dire que je sais de par mon expérience que dans le foot ça peut aller très vite. Cela a joué en ma défaveur à Caen ces dernières années. A moi de montrer que cela peut jouer en ma faveur cette année."