SM Caen. "Envie que ça dure le plus longtemps possible", les réactions après la victoire face à Pau

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "Je suis très satisfait de la prestation. J'étais inquiet parce que Pau a battu Bordeaux et quelque part, par rapport à ce que les joueurs ont produit, je suis satisfait. On a eu beaucoup d'occasions, et ça fait plaisir. Mais on n'a pas pris de but, et c'est également très plaisant. Déjà l'an passé, il y a avait du bon sur le point de vue offensif mais c'est vrai que sur les côtés, ça produit du beau jeu. Tidiam Gomis a été satisfaisant dans son entrée. Si on ne recrute pas, on risque d'être embêté si on a des blessures, donc on recherche toujours un milieu et un attaquant.

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "On a envie de faire profiter à toute le monde, c'est fantastique ce qui se passe dans ce stade, on a envie que ça dure le plus longtemps possible".

Alexandre Mendy, buteur du SM Caen : "On avait à cœur de faire un gros match aujourd'hui, à l'image du Paris FC. On s'est appuyé sur ce match là, et ça nous a réussi. Je suis davantage dans un rôle où je dois finir, je dois aussi libérer pas mal d'espaces, et on a beaucoup de complémentarité sur les côtés. Je suis assez content, l'équipe marche bien et moi aussi. C'est parfait. On prend énormément de plaisir, il y a des choses que les gens ne voient pas, il faut souligner le boulot de Daubin et Traoré, ils ont été très importants pour nous lors de ces deux premiers matchs".

Tidiam Gomis, milieu de terrain du SM Caen (premier match en professionnel, quatrième joueur le plus jeune à débuter au SM Caen) : "Ma première en pro, je suis très content. Merci au club. J'ai fait une bonne rentrée, je suis content. J'attendais cette entrée, mais maintenant, ce n'est pas fini, on continue le travail. Déjà à l'échauffement, je me suis mis dans les conditions du match et j'ai essayé de faire du mieux possible. J'aurais pu marquer mais ce n'est pas passé loin.

Les réactions paloises

Nicolas Usaï, entraîneur de Pau : "Une défaite logique face à un adversaire de qualité. C'est le deuxième but qui m'embête. Après, à 2-0 à 10 contre 11 contre une équipe comme ça, c'était trop compliqué. La défaite est tout à fait logique. Il y a des joueurs qui sont très bons, ils ont déjà beaucoup de compatibilités".

Johann Obiang, défenseur du Pau FC : "On n'a pas su exploiter les forces qu'on a su exploiter lundi. Ils sont très solides, ça a été difficile. Nous, on a peut-être un peu déjoué aujourd'hui. C'était préférable pour moi d'aller chercher un peu de temps de jeu pour m'épanouir. Je ne retiens que du positif de mon passage ici".