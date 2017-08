Sm Caen : Faire abstraction du contexte autour de Montpellier

Le SM Caen reprend ce samedi à 20h le championnat de Ligue 1 par un déplacement à Montpellier. Ce sera le premier match officiel des Montpellierains depuis le décès de leur président emblématique, Louis Nicollin. Les footballeurs caennais devront également composer avec les fortes chaleurs.

Il y a à peine trois mois, le SM Caen sauvait sa place dans l'élite et évitait le barrage entre Ligue 1 et Ligue 2 en égalisant dans les arrêts de jeu sur le terrain du PSG (1-1).

On a montré qu'on méritait d'être encore en Ligue 1

Dans sa causerie d'avant-match, Patrice Garande a bien l'intention d'insister sur le plaisir de commencer une quatrième saison consécutive en Ligue 1. "C'est vrai qu'il ne fallait pas être cardiaque, se remémore le milieu de terrain Jonathan Delaplace, auteur de la passe décisive. Se sauver là-bas, c'était quand même magnifique. On a montré qu'on méritait d'être encore en Ligue 1. Ce qu'il faut retenir de la saison dernière, c'est qu'on est resté uni et solidaire."

Le calendrier a concocté une nouvelle fois une fin de saison infernale aux footballeurs caennais (Déplacement à Nice et réception de Monaco et du...PSG sur les trois dernières journées), ils devront donc éviter de se prendre les pieds dans le tapis en début de championnat.

Il y aura un aspect émotionnel mais Montpellier devra aussi gérer ça. Patrice Garande

Pour cette première journée, le déplacement à Montpellier va s'effectuer dans un contexte particulier. Les Héraultais joueront en noir en signe de deuil avec un maillot floqué au seul nom de "Loulou" en hommage à Louis Nicollin.

"J'ai entendu Michel Mézy dire qu'il espérait que son club soit à la hauteur de son président, explique Patrice Garande. J'ai envie de lui dire que j'espère que nous aussi on sera à la hauteur de l'événement et de cet homme. Il y aura un aspect émotionnel mais Montpellier devra aussi gérer ça."

Trente-deux degrés attendus au coup d'envoi

Il faudra également faire avec des températures loin de celles connues cette semaine en Normandie. Météo France prévoit 32 degré au coup d'envoi de la rencontre quand le mercure ne dépassera pas les 23 degrés dans notre région.

"Comme à chaque fois il y a des événements qu'il faut être capable de maîtriser, relativise le coach caennais. A partir du moment où on est prévenu, il faut juste se concentrer sur ce que l'on a à faire."

La Statistique

Le Stade Malherbe de Caen n'a plus perdu en ouverture de championnat depuis un déplacement à Bordeaux (2-1), futur champion de France, en août 2008. Le club normand reste sur 7 victoires (dont 3 consécutives, série en cours) et 1 nul lors des huit dernières saisons (Ligue 1 et Ligue 2).

L'équipe probable du SM Caen :RémyVercoutre - Frédéric Guilbert, Alexander Djiku, Romain Genevois, Vincent Bessat - Durel Avounou, Julien Féret, Jonathan Delaplace - Hervé Bazile, Ronny Rodelin, Ivan Santini.