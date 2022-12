SM Caen : "Faire face aux vents contraires" à Saint Etienne

Quatre jours après une défaite frustrante à Bastia (1-0), le SM Caen se rend à Saint-Etienne pour clore l'année 2022. Les footballeurs caennais tenteront de prendre des points chez une équipe stéphanoise certes mal en point et dernière du classement mais qui elle aussi cherche à rebondir.

"Je ne suis pas convaincu que cela soit un endroit facile, estime Patrice Sauvaget, en charge de l'équipe caennais en l'absence de Stéphane Moulin. Mais de toute façon il faut que l'on essaye de ramener un résultat positif. Saint Etienne, tout le monde connaît un peu leur histoire. Leur début de saison a été un petit peu plombé et sur le plan administratif et sur le plan sportif. On voit que - je pense - que sur la seconde partie de saison cela va être une autre équipe avec les renforts qu'ils annoncent. Cela va changer la donne. Eux aussi viennent de perdre, eux aussi vont vouloir retrouver la victoire devant leur public. Nous aussi, on souhaite retrouver la victoire. Voilà, rendez-vous 19h05 demain (vendredi)."

La fin d'année est particulièrement difficile pour le Stade Malherbe Caen. Le club normand n'a pas été gâté en terme de mauvaises nouvelles : Stéphane Moulin absent pour des raisons personnelles qui affectent aussi son staff, très proche de lui, défaite à Bastia et défaite sur tapis vert en Coupe de France contre Vire.

"On a juste envie de bien terminer l'année 2022, concède Patrice Sauvaget et puis effectivement par rapport à tous ses vents contraires on a envie de rebondir et de passer outre."

L'effectif Caennais

Pour son dernier match de l'année 2022, le SM Caen se rendra à Saint Etienne sans son latéral Johann Obiang (Mollet).

Le club de football normand espère en revanche pouvoir compter sur son défenseur Ali Abid et son milieu de Jessy Deminguet, ménagés lors de la séance de mercredi.