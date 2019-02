SM Caen - FC Nantes, un match pour "survivre" en Ligue 1

Nantes, France

Les traits étaient tirés, les cernes visibles. "La nuit a été longue" et elle n'a pas été de tout repos confirme Vahid Halilhodžić après la déroute de son équipe, dimanche, face à Nimes (2-4). "J'ai peu dormi" confirme l’entraîneur nantais qui s'apprête à vivre une semaine décisive en championnat, avec deux déplacements à Caen, ce mercredi, puis à Monaco, samedi soir.

Le spectre de la Ligue 2 plane au-dessus des Canaris

Incapable de gagner une rencontre depuis le 8 janvier et un succès à domicile face à Montpellier (2-0), le FC Nantes n'est plus qu'à six points de la zone rouge. "Depuis cinq matches, nous sommes 18è, embraye Vahid Halilhodžić. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et se réveille. Il se passe certainement beaucoup de choses dans la tête des joueurs avec le mercato et l'épisode Emiliano Sala qui a bouleversé [tout le club]. Mais il ne faut pas se trouver d'excuse. J'attends maintenant une réaction car on joue le maintien et est-ce que tous les joueurs en ont conscience? Je n'en suis pas certain."

Vahid Halilhodžić, le coach du @FCNantes en conférence de presse : "la situation est beaucoup plus compliquée que certains ne le pensent." — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 11, 2019

Pour crever l'abcès et éviter que le FC Nantes s'effondre à nouveau après avoir mené au score, le technicien bosnien a réuni ses troupes, ce lundi, à la Jonelière. Valentin Rongier et ses coéquipiers ont discuté avec leur staff pendant de longues minutes. Pour savoir si ces échanges ont porté leurs fruits, il faudra attendre mercredi et le déplacement des ligériens au stade Michel d'Ornano.

Caen et Monaco, deux déplacements à hauts risques en trois jours

Monaco (18è et réserviste) et Caen (17è) ont une vraie opportunité de se rapprocher des Nantais cette semaine. Les deux prochaines journées de championnat s'annoncent donc comme un tournant de cette fin de saison. "C'est un match pour survivre, promet Vahid Halilhodžić en conférence de presse. Si ça se passe mal, la situation peut devenir dramatique. Je connais depuis un moment toutes les fragilités de ce groupe. On ne va pas se leurrer, on joue le maintien et on ne joue pas la Ligue des Champions."

Vahid Halilhodžić après la défaite du @FCNantes contre Nîmes (2-4) : "s'il n'y a pas de réaction, demain nous serons en Ligue 2". #SMCFCN — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 11, 2019

A part Antonio Mance, une des recrues hivernales et pas qualifiée pour le déplacement en Normandie, l’entraîneur nantais peut compter sur tout son effectif. L'autre recrue, Edgar Ié, ménagé face à Nîmes, est elle de retour. Une bonne nouvelle pour Vahid Halilhodžić alors que les Canaris s'apprêtent à disputer une série de trois matches en dix jours.