SM Caen - Féret : "Si physiquement ça tient la route, je pense être capable de continuer."

Julien Féret entame sa 4e saison avec le SM Caen. Il estime que son équipe doit enchaîner face à Metz et Dijon après sa victoire à Lille si elle veut connaître une meilleure saison que la précédente. Il pense également que s'il reste physiquement au top, il pourra faire de bonne chose cette saison.

Le SM Caen aborde le match face à Metz avec un peu plus de confiance après la victoire acquise à Lille (2-0)?

Forcément oui, on peut dire qu'on a un peu plus de confiance après ce match à Lille. C'était important de commencer à prendre des points à un moment donné parce que commencer par deux défaites. On avait commencé par un match moyen à Montpellier (0-1), on n'avait pas réussi à faire ce que l'on voulait. On a vu de meilleures choses contre St Etienne (0-1) mais zéro point à la clé. C'est vrai que pour ce match de Lille - même si tous les matchs sont importants - il était important de ramener au moins un point. On a réussi à en ramener trois donc ça amène quand même un plus en terme de confiance.

Il était important de ramener au moins un point de Lille

Comment vous êtes vous sentis dans le système de jeu utilisé (4-4-2)?

On s'est senti costaud dans l'animation défensive. Après, offensivement, ça a commencé à bien marcher. On a la chance aussi de marquer assez vite. Ça nous a donné peut-être un peu plus de liberté. C'est vrai qu'on a perdu deux joueurs offensifs (Bessat et Bazile) assez vite et ceux qui sont rentrés (Avounou et Kouakou) ont apporté vraiment ce qu'on leur demandait : être opérationnel tout de suite. C'est vrai qu'on s'est senti à l'aise dans ce schéma sans le bouger jusqu'à la fin du match.

Personnellement, vous avez formé un duo inédit avec Youssef Aït Bennasser, est-ce que cette association vous a plu dans ce système?

Disons que ça m'a plu sur ce match-là. Je ne sais pas si par la suite on continuera comme cela.C'est vrai qu'il venait d'arriver. Ça a bien fonctionné. On verra ce que le coach décide sur les prochaines rencontres. Au delà de moi, c'est le système et l'animation qu'on en a faite qui ont marché.

Le fait d'enchaîner peut nous faire basculer dans une bonne dynamique pour faire une saison de bon augure

Il faut maintenant confirmer contre Metz, une équipe qui comme le SM Caen jouera à priori le maintien?

Il y a plusieurs facteurs importants. Le fait après une victoire à l'extérieur de pouvoir enchaîner à domicile pour commencer à faire une série, c'est important. On sait aussi qu'on a eu beaucoup de difficultés sur la fin de saison dernière et en ce début de saison avec St Etienne pour gagner un match à domicile devant nos supporters. Ce sont deux facteurs importants pour nous parce que le fait d'enchaîner comme cela peut nous faire basculer dans une bonne dynamique pour faire une saison de bon augure.

Cela vous met un peu plus de pression?

Non, je ne pense pas. Je pense qu'eux ont un peu plus la pression que nous parce qu'ils sont un peu dans la situation dans laquelle on se trouvait à Lille. Ils veulent commencer à avoir des points. Pour eux, il y a un peu plus de pression par rapport à ça.

Commencer à faire des écarts, à prendre des points sur des équipes comme Dijon et Metz qui sont dans notre championnat nous ferait du bien

Quand on voit le calendrier avec la réception de Metz puis de Dijon, c'est peut-être maintenant qu'il faut enclencher cette fameuse dynamique qui vous a manqué la saison passée?

C'est le but en tout cas par rapport à ces deux matchs-là. On sait que c'est un championnat qui va être difficile et serré pour toutes les équipes qui ne jouent pas les 3,4, 5 premières places. Commencer à faire des écarts, à prendre des points sur des équipes comme Dijon et Metz qui sont dans notre championnat nous ferait du bien.

Comment vous sentez-vous sur le plan physique et technique?

J'en suis à ma quatrième année ici, je pense m'être souvent exprimé sur ce fonctionnement que j'ai, d'avoir un physique au top pour pouvoir m'exprimer. Je crois que c'est encore le cas. Je ne sais pas encore comment va se passer cette saison mais en tout cas, si j'arrive à garder un niveau de forme assez conséquent et linéaire sur la saison, je pense que je pourrais faire de bonnes choses tout au long de la saison.

Mon football n'a pas changé depuis des années donc si physiquement ça tient la route, je pense que je suis capable de continuer.

Et montrer à tout le monde que ce n'est pas fini?

Oui, moi j'en suis persuadé. Alors sinon j'arrêterais ou je ferais autre chose mais j'ai encore envie de jouer, j'ai envie de continuer. Je mets beaucoup de choses de mon côté pour réussir, pour être en forme. Plus on avance dans l'âge, plus il faut faire attention et on se connaît mieux que quand on a vingt ans. Mon football n'a pas changé depuis des années donc si physiquement ça tient la route, je pense que je suis capable de continuer.

On peut dire que le niveau technique va augmenter dans notre équipe sur les prochaines semaines

En théorie face à Metz, il y aura moins d'espace que face à Lille. Par vos qualités techniques, vous pourriez être amené à jouer plus haut qu'à Lille pour créer des déséquilibres?

Oui parce qu'il faudra du mouvement, il faudra des disponibilités avec Ronny Rodelin et Youssef Aït Bennasser en milieu si on évolue comme ça, on n'en est pas sûr. Il faut trouver des relations pour les déséquilibrer. ronny a plutôt bien fait ce rôle même si on l'a peu utilisé par moment dans ce rôle de relayeur pour créer des décalages. Je pense qu'on a tous les trois cette qualité de trouver la passe qui déséquilibre l'adversaire. Ça passera par là pour les mettre en difficulté. Je pense qu'ils vont nous attendre. Ils vont essayer de nous prendre peut-être en contre ou nous imposer autre chose mais je pense que dans les grandes lignes ce sera ça.

Devant on a un buteur hors norme. Si on arrive à le servir, il va empiler les buts

Tout le monde n'est pas encore arrivé mais pensez-vous que le niveau technique est plus élevé que la saison dernière?

Entre les joueurs qui sont arrivés et ce que le coach nous demande depuis pas mal de temps maintenant, c'est vrai que d'avoir plus de qualité technique... Alex (Djiku) derrière nous apporte aussi peut-être un peu plus de sérénité avec Damien (Da Silva). Youssef est un joueur qui a une grande qualité technique. Je pense que Stef (Peeters) à un moment donné aussi va apporter cette touche-là parce qu'il a un pied gauche hors-norme. On peut dire que le niveau technique va augmenter dans notre équipe sur les prochaines semaines. C'est un facteur assez important pour gagner des matchs. Quand les ballons arrivent, quand les décalages sont fait avec la technique, je pense que devant on a un buteur hors norme. Si on arrive à le servir, il va empiler les buts.