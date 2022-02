SM Caen - Fin de saison pour le milieu offensif Caleb Zady Séry

La série se poursuit malheureusement pour le SM Caen, peu épargné par les blessures en tout genre. Invité dans 100% Stade Malherbe ce lundi soir, Stéphane Moulin a indiqué que la saison de son milieu de terrain Caleb Zady Séry "était finie".

Le milieu de terrain ivoirien avait été taclé par un Bastiais sans que la moindre faute ne soit sifflée.

"C'est une double entorse avec des ligaments arrachés, précise l'entraîneur du Stade Malherbe. Quand on voit la faute, que l'on est au stade et que vous imaginez qu'il n'y a même pas eu coup-franc sur cette action-là.... Cela ne remettra rien en cause. La seule chose, c'est qu'on a un joueur qui est out jusqu'à la fin de saison. Et vue la forme qu'il affichait ces derniers temps, c'est très préjudiciable pour nous. Je ne demandais pas une sanction extrême mais au moins un coup-franc et un carton jaune. Je pense que cela justifiait largement la gravité de la blessure."