Le milieu de terrain du SM Caen Franklin Wadja, positif au Covid-19, coincé en Tunisie

Franklin Wadja n'a pas repris l'entraînement avec ses collègues du SM Caen. Il ne fait pas partie non plus du groupe en stage à Fougères (Ille-et-Vilaine) et pour cause. Le milieu de terrain camerounais est retenu à l'étranger, positif au Covid-19. Il doit désormais attendre d'obtenir un test négatif pour rejoindre la Normandie.

"Il était parti voir de la famille en Tunisie, explique le club de foot normand. On espère le retrouver le plus rapidement possible et qu'il puisse rejoindre le groupe rapidement."