SM Caen - Frédéric Guilbert : "Je ne me considère pas comme un vrai latéral"

Prêté par Bordeaux la saison passée, Frédéric Guilbert a signé pour quatre ans cet été au SM Caen. A 22 ans, le Valognais veut apporter plus à son équipe qu'il ne l'a fait depuis le début de la saison.

Le SM Caen se rend à Toulouse chez une équipe désormais barragiste après six matchs sans victoire?

Oui, après nous aussi, on a connu cette période-là l'an passé. Ce n'est pas facile dans ces moments-là. Aujourd'hui, on va devoir y aller avec des convictions et surtout aussi avec attention parce qu'ils ont une force offensive très bonne malgré leurs résultats.

C'est important le mental dans ces cas-là. On se doute que cette équipe est touchée?

De toute façon, la confiance joue aussi. On a le plein de confiance, eux sûrement un peu moins. On va devoir jouer là-dessus.

Que retenez-vous du match face à Lyon de la semaine passée (1-2). Le coach disait que tout le monde était content mais qu'à l'intérieur du groupe, staff et joueurs ne pouvaient pas l'être en raison de la défaite?

Certes, il y a eu du jeu mais après au final on n'a pas les trois points. On a forcément de la déception malgré la prestation qui a été plutôt bonne.

Il va falloir faire avec et aller chercher les trois points là-bas (à Toulouse). En tout cas, c'est notre ambition

Depuis le début de saison, le SM Caen réussi assez bien face aux concurrents directs pour le maintien (victoires face à Metz, Amiens, Troyes, nul à Strasbourg...)

C'est vrai. Maintenant, Toulouse va être encore une autre paire de manche mais il va falloir faire avec et aller chercher les trois points là-bas. En tout cas, c'est notre ambition. Le championnat est un peu plus relevé que l'an passé. Tout le monde peut battre tout le monde. Je pense que le maintien ne se jouera pas à 38 pts. Il va falloir prendre des points le plus rapidement possible et se mettre à l'abri. Il va falloir leur montrer d'entrée qu'on est là et qu'on n'est pas venu pour se promener.

Notre objectif depuis le début de saison, c'est le maintien. On regarde surtout ce qui est derrière parce que c'est notre principal objectif.

Ces trois derniers matchs de championnat (à Toulouse, contre Guingamp et à Paris) avant la trêve peuvent constituer une période charnière?

Oui, parce qu'on a sept points d'avance sur Toulouse. Si on gagne, on leur en met dix. Si on perd on n'en aura que quatre. Il va falloir les éloigner le plus possible parce que le championnat est très resserré. Notre objectif depuis le début de saison, c'est le maintien. On a 23 pts certes mais derrière ils ne sont pas loin. On regarde surtout ce qui est derrière parce que c'est notre principal objectif.

Face à Bordeaux (1-0), vous deviez débuter sur le banc. C'est peut-être la première fois qu'il y avait un choix de ce type-là. Comment l'as-tu pris?

D'abord j'ai été touché parce que Bordeaux reste le club qui m'a lancé. Cela m'a apporté beaucoup de frustration.Après ce sont des choix, on les respecte. On fait ce que le coach nous dit. Après il y a eu un fait de jeu. Damien s'est blessé, on m'a demandé de m'échauffer. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Après je me suis senti de mieux en mieux plus le match avançait.

Je suis conscient de mes qualités. Je sais que je ne suis pas aussi performant que je devrais l'être

Comment jugez-vous votre première partie de saison?

Je la juge moyenne. On peut toujours faire plus. Je suis conscient de mes qualités. Je sais que je ne suis pas aussi performant que je devrais l'être. Dans la régularité, je suis un peu moins bien par rapport à l'an passé et aux saisons que j'ai connu auparavant.

J'ai vraiment très peu joué latéral droit. C'est le poste où je dois me fixer et où le club veut me fixer. Cela me va.

Vous vous sentiez plus à l'aise l'an passé. C'est le changement de système tactique qui change beaucoup de choses pour vous?

Oui. Comme je l'ai toujours dit, je ne me considère pas comme un vrai latéral parce que j'ai fait toute ma formation à un autre poste. j'ai joué latéral gauche quand j'étais à Cherbourg, défenseur central à Bordeaux du coup au final j'ai vraiment très peu joué latéral droit. C'est le poste où je dois me fixer et où le club veut me fixer. Cela me va.