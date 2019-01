SM Caen - Frédéric Guilbert : " C'est un peu plus compliqué pour les latéraux de monter"

Caen, France

Frédéric Guilbert, face à Lille (1-3) vous avez effectué votre deuxième passe décisive de la saison?

Oui, après elle est anecdotique. J'aurais préféré ne pas faire de passe décisive et qu'on gagne. La priorité, c'est l'équipe.

On vous sent parfois exaspéré sur le terrain. Vous vous manifestez parfois par des gestes d'humeur

Oui, il y a un peu de frustration. Après on est des compétiteurs. Si j'ai des gestes d'humeur, ce n'est pas par rapport aux coéquipiers ou autre. vous savez, quand on est latéral et qu'on défend, qu'on défend, qu'on défend et puis quand on peut attaquer, on aime bien avoir la balle quand on dédouble, qu'on nous mette la balle. Après c'est un travail que j'ai à faire sur moi pour justement que vous ne le voyiez pas mais j'en suis conscient.

C'est humain...

... Oui, c'est humain mais on peut tous avoir une interprétation différente et ce sont des choses qu'il faut gommer. Que ce soit aussi pour mon partenaire, peut-être que ça envoie aussi un mauvais signal. Ce sont des choses à rectifier en tout cas.

Vous avez effectué deux passes décisives mais on vous voit moins porté vers l'avant. Il y a peut-être plus de difficulté pour vous, les latéraux, ces derniers temps de monter et de participer au jeu offensif?

On a des joueurs cette année - je pense à Claudio (Beauvue) et à Casimir (Ninga) - qui sont vachement portés sur les prises de profondeur. Ils rentrent très rarement intérieur pour nous libérer les espaces. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la cause de nos non-montés on va dire. On monte un peu moins. Dès qu'on a l'espace, on essaye néanmoins c'est un peu plus compliqué que les saisons passées où on avait des joueurs qui rentraient plus intérieur qu'aujourd'hui.

Est-ce que le coach leur demande de faire ces courses vers l'intérieur justement pour vous laisser des espaces ou l'équipe s'adapte par rapport à ça?

Non, les demandes du coach sont variées. Il demande parfois de rentrer intérieur, parfois de prendre la profondeur. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus un profil de joueur. On a des profils de joueurs plus axés sur la prise de profondeur et moins ballon au pied. C'est ça qui fait que peut-être on monte moins, je ne sais pas.

Après, comme j'ai entendu Claudio parler de son positionnement axial, aujourd'hui il se met au service du collectif en jouant à droite. Je ne sais pas si son meilleur poste dans l'axe ou à droite néanmoins je pense qu'il se met dans le confort en demandant en profondeur, ce qui est logique. Comme je l'ai dit c'est plus un profil de joueur qu'une non-volonté en tout cas.

Justement Claudio Beauvue s'est attardé en zone mixte pour faire passer le message qu'il préférait jouer dans l'axe. Ce type de communication des joueurs n'est pas toujours très bien perçu?

Chacun a sa façon de dire les choses.. Je pense que Claudio est un grand garçon. Je pense qu'il est allé voir le coach avant. Ils ont parlé. Après, nous, joueurs, cela ne nous concerne pas. Je pense que cela concerne Claudio et le coach. Le coach fait ses choix, il faut les respecter. Aujourd'hui, d'un point de vue personnel on m'a mis arrière gauche, on m'a mis dans l'axe. Il n'y a pas de soucis, je joue. Voilà il faut savoir se mettre au service du collectif. Si on estime que c'est là qu'on doit jouer, on joue. Et voilà. Toujours donner le meilleur de soit-même qu'on joue à gauche, à droite, en pointe, en tout cas c'est le plus important.

Le Stade Malherbe de Caen a entamé la phase retour. Il n'est pas facile à lire, ce championnat de Ligue 1 avec les nombreux reports?

Oui, encore là on ne sait pas si on va jouer (mardi) dimanche. c'est dommage parce que ça fausse un peu le championnat même si au final toutes les équipes vont se rencontrer. C'est vrai qu'on peut difficilement lire le classement et c'est vrai que pour se projeter, c'est compliqué. Maintenant, on sait que chaque match que l'on va jouer ce sera pour le gagner et au final ça ne changera pas grand chose.

L'OM n'a plus gagné depuis le 11 novembre mais sur le papier cela reste une grosse équipe?

Cela fait trois ans que je suis là, trois ans où on relance toutes les équipes donc honnêtement qu'on joue Marseille ou une autre équipe ça ne changera pas grand chose. On sait que jouer Marseille là actuellement c'est mieux parce qu'ils sont dans une phase compliquée. Ils ont joué mercredi. C'est important aussi de jouer là-dessus. On arrivera avec la ferme intention de gagner ce match car, que ça soit Marseille ou une autre équipe, on a besoin de points. En tout cas les équipes du bas de classement ne se gênent pas pour gagner contre les gros.

Cela fait trois saisons que vous êtes au SM Caen, trois saisons à jouer le maintien. C'est parfois un peu usant. Avez-vous des envies d'ailleurs? Réfléchissez-vous déjà à un possible envol en fin de saison?

Je réfléchis... oui et non. J'ai déjà eu quelques contacts notamment cette année. Maintenant, je suis "Focus" sur la saison du Stade Malherbe de Caen, sur ma saison personnelle. En tout cas, aujourd'hui je suis là au mois de janvier. Tant que je suis encore là, il n'y a pas de discussions avancées. Tant que le club n'a rien reçu, je ne vois pas pourquoi je parlerais du reste en tout cas.

Aujourd'hui je suis là, demain je serai peut-être ailleurs. S'il y a une offre que le club ne peut pas refusé, je ne vois pas pourquoi il refuserait, ce qui est totalement logique.

Vous n'avez peut-être pas de bons de sortie non plus. Le club compte sur vous?

Je ne sais pas maintenant vous savez comment c'est dans le football. Aujourd'hui je suis là, demain je serai peut-être ailleurs. S'il y a une offre que le club ne peut pas refusé, je ne vois pas pourquoi il refuserait, ce qui est totalement logique.

Aujourd'hui je suis bien ici. J'ai ma famille, j'ai mes proches. Maintenant on travaille pour le collectif pour que le club se maintienne. En tout cas je donne tout ce qu'il y a à donner sur le terrain pour réussir cet objectif.