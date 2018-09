Caen, France

A 23 ans, Frédéric Guilbert fait partie des "anciens" d'un vestiaire caennais profondément remanié à l'intersaison. "Je fais partie des murs", plaisante le latéral droit du SM Caen. "Il y a eu du changement que ce soit au niveau présidentiel, au niveau du staff et des joueurs.

Dans ces conditions-là, c'est un peu du quitte ou double. Soit ça marche, soit ça marche. en l’occurrence pour l'instant ça marche plutôt bien en espérant que ça continue."

Le changement d'intersaison semble avoir fait du bien au vestiaire caennais comme le reconnaît Frédéric Guilbert.

"Il y a une bonne ambiance. On a un groupe jeune. L'année dernière, il y avait beaucoup d'anciens, peut-être un décalage, un fossé entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui on est plus uni et c'est ce qui va faire notre force. Il ne faudra pas perdre ça. C'était compliqué, il y en avait qui avait sûrement la tête ailleurs. Maintenant on a réussi à remplir l'objectif du club et c'est le principal."

"L'ambiance, c'est primordial. Quand un groupe vit bien, cela se ressent sur le terrain. _On peut le voir aujourd'hui. tout le monde se bat les uns pour les autres et je pense que tout le monde se bat aussi pour le coach._"

Frédéric Guilbert fait également partie des joueurs-cadres du vestiaire caennais cette saison dans la prise de parole.

"Mon rôle a un peu évolué. Le coach me parle beaucoup pour savoir le ressenti des joueurs. J'ai une proximité aussi avec les jeunes qui fait que j'essaye au mieux d'intégrer les jeunes. A leur place j'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide. Il faut les mettre dans les meilleurs conditions."

Suspendu contre le PSG (0-3), le latéral droit du SM Caen n'a plus depuis raté le moindre match même s'il ne se satisfait pas de ses performances actuelles qui lui rappellent son début de saison passée.

"Je me faisais la réflexion il y a quelques jours. L'année dernière au même moment, même période. J'avais eu les mêmes difficultés : un peu mollasson, un peu moins performant dans les duels, un peu moins performant dans la projection mais je reste concentré sur mes ambitions et ce que je sais faire. En tout cas, _je ne me prends pas la tête. Je sais que cela va revenir._"

