SM Caen - Godson Kyeremeh : "Essayer de gratter du temps de jeu et voir si on peut améliorer les stats"

La parole de Godson Kyeremeh est assez rare et vous devriez l'entendre peu cette saison comme la saison passée. Le jeune attaquant de 23 ans (depuis le 14 juin) est pourtant à l'aise pour l'oral mais il apprécie peu le passage devant les micros.

"Ce n'est pas que je n'aime pas trop, corrige Godson, c'est juste que je n'aime pas trop m'exprimer parce que je sais que maintenant nous sommes dans un monde où tout le monde permet de juger, de critiquer. Souvent, les gens utilisent ce que l'on dit pour se retourner contre nous. Je préfère ne rien dire, jouer mon football, avoir les discussions avec les personnes avec qui je dois les avoir - que ce soit le coach, le staff ou mes coéquipiers et enchaîner. Ce n'est pas que je n'aime pas mais je trouve que ce n'est pas nécessaire pour moi."

Prêté à Annecy une saison et demi, Godson Kyeremeh a réussi la saison passée son retour en Rouge et Bleu en inscrivant six buts et en effectuant trois passes décisives. Son premier but sur sa première entrée lors de la première journée à Nîmes (0-1) avait idéalement lancé son retour à Caen. Et à l'exception de son but face au Havre (2-1), tous ont contribué à rapporter des points à sa formation.

"Je suis plutôt satisfait. Je sais que dans ma tête j'avais prévu un nombre de matchs que je devais faire pour ma première saison en Ligue 2. J'ai réussi à atteindre mon objectif. Après, je suis un peu déçu parce que j'avais un nombre de buts en tête que je n'ai pas réussi à atteindre. Mais je me dis que c'est ma première saison et que pour une première saison, c'est déjà pas mal."

La feuille de route pour la prochaine saison est toute trouvée. Après avoir coupé et s'être ressourcé auprès de sa famille et de ses amis, Godson Keremeh compte bien poursuivre sa progression. Lui qui a fait 38 apparitions dont 21 titularisations en Ligue 2 la saison passée.

"C'est toujours d'engranger de l'expérience aux côtés de personnes comme Romain Thomas ou Alexandre Mendy, des personnes qui ont beaucoup joué au haut niveau. J'essaierai de gratter encore plus de temps de jeu que la saison dernière et de voir si on peut faire mieux au niveau des stats. Tout attaquant qui marque des buts a envie de continuer à en marquer. Après l'objectif n'est pas de finir meilleur attaquant ou meilleur buteur, on a un but collectif. C'est essayer de finir à la meilleure place possible et de voir ce que cela donnera en fin de saison."

Godson Kyeremeh a su se faire sa place dans un groupe qui ne manquait pas de solutions offensives, s'imposer quand il a été mis face à la concurrence et ne pas douter après des matchs moins aboutis. Il a dû aussi se jauger au jeu physique et au métier des défenseurs de Ligue 2. "Je dois m'aguerrir physiquement. Après, c'est un travail que je fais avec le préparateur physique et que je fais personnellement aussi."

Godson Kyeremeh garde aussi dans un coin de sa tête l'idée d'un jour obtenir une sélection, lui qui possède le passeport Ghanéen. "Je n'y prête pas forcément trop attention. S'ils font appel à moi, forcément je pense que je vais très certainement répondre. C'est une fierté pour jouer pour son pays. S'ils ne m'appellent pas aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le moment ou peut-être qu'il y a de meilleurs joueurs devant moi. Je ne suis pas pressé. j'essaye de ne pas trop y penser. Je me concentre déjà sur le SM Caen."